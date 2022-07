Kürzlich veröffentlichte klinische Studie ist die erste Studie, in der neurologische Erkrankungen bei Menschen mit belastenden und anhaltenden COVID-19-Symptomen umfassend untersucht, diagnostiziert und behandelt werden

ORLANDO, Florida, July 12, 2022stellt die Highlights einer in Scientific Reports veröffentlichten bahnbrechenden neuen Studie zu einer vielversprechenden Behandlung von Long-COVID-Symptomen vor. Die Studie nutzt das umfassendste Untersuchungs- und Diagnoseprotokoll, das bisher in Studien zu Long COVID zum Tragen kam. Der Begriff "Long COVID" bezieht sich auf Symptome, die mehr als drei Monate nach der Ansteckung mit dem Virus fortbestehen. Bis zu 30 % der an COVID-19 Erkrankten sind davon betroffen. Diese Studie bedeutet für Millionen von Menschen mit Long-COVID-Symptomen neue Hoffnung auf langfristige Genesung.



Die prospektive, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Studie wurde zur hyperbaren Sauerstofftherapieam Shamir Medical Center und an der Universität von Tel Aviv durchgeführt. An der Studie nahmen 73 Patienten teil, die nach ihrer COVID-19-Erkrankung über kognitive Probleme wie Konzentrations- und Gedächtnisstörungen ("Brain Fog"), Vergesslichkeit und Wortfindungsstörungen berichteten. Diese Symptome führten zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität und hielten nach bestätigtem RT-PCR-Test zur COVID-19-Infektion mehr als drei Monate an. In der Studie wurden eingehende Untersuchungen des Gehirns der Teilnehmer mit hochauflösenden modernen MRT-Geräten sowie computergestützte kognitive Tests und eine umfassende Beurteilung der klinischen Symptome durchgeführt.

Die Studienteilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: 37 Patienten erhielten eine HBOT-Behandlung und 36 wurden der verblindeten, placebokontrollierten Gruppe zugewiesen (die Placebo-Behandlungen erfolgten mit gewöhnlicher Luft). Die Patienten und Prüfärzte wussten nicht, welches der Behandlungsprotokolle angewendet wurde. Das einzigartige Behandlungsprotokoll bestand aus insgesamt 40 HBOT-Sitzungen, die täglich an fünf Tagen pro Woche über einen Zeitraum von zwei Monaten durchgeführt wurden. Die Patienten erhielten in einer Mehrpersonen-Druckkammer für die HBOT-Therapie über 90 Minuten lang 100 % Sauerstoff bei 2 ATA (Atmosphären absolut) über eine Maske, wobei der Sauerstoffgehalt schwankte.

Die Studie deutet darauf hin, dass das COVID-19-Virus chronische Schädigungen in Hirnregionen verursachen kann, die für die kognitiven Funktionen, den mentalen Zustand und die Schmerzinterpretation verantwortlich sind. In der veröffentlichten Studie wurde bei den mit HBOT behandelten Patienten eine deutliche Verbesserung der allgemeinen kognitiven Funktionen und eine stärkere kognitive Verbesserung in den spezifischen geschädigten Hirnarealen, die die Aufmerksamkeit und exekutiven Funktionen steuern, beobachtet. Signifikante Verbesserungen wurden auch in Bezug auf Tatkraft, Schlaf, psychiatrische Symptome und Schmerzempfinden festgestellt. Bei den Teilnehmern der Kontrollgruppe, die nur mit Placebo behandelt wurden (Scheinbehandlung), kam es zu keiner signifikanten Verbesserung der Long-COVID-Symptome. Die positiven Auswirkungen des einzigartigen Behandlungsprotokolls sind auf die Neuroplastizität und die verstärkte Durchblutung des Gehirns in Regionen zurückzuführen, die mit kognitiven und emotionalen Funktionen in Zusammenhang gebracht werden.

"Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass die Entwicklung von Post-COVID-19-Erkrankungen des Zentralnervensystems direkte neurologische Schäden vor allem im Frontallappen umfasst - dem Bereich des Gehirns, der eine wesentliche Rolle bei kognitiven und mentalen Funktionen spielt. Heute wissen wir, dass das Virus bei einigen Patienten durch das Siebbein, den Teil des Schädels direkt über der Nase, in das Gehirn eindringen und chronische Hirnschäden verursachen kann, die sich in Form von kognitiven Beeinträchtigungen wie Brain Fog, Konzentrationsstörungen und geistiger Erschöpfung äußern", so Dr. Shai Efrati, Leiter der Forschungsgruppe, Director des Sagol Center und Vorsitzender des medizinischen Beirats von Aviv Scientific. "Die Studie hat gezeigt, dass HBOT eine strukturelle und funktionelle Reparatur der geschädigten Hirnregionen herbeiführen und die kognitiven, verhaltensmäßigen und emotionalen Funktionen der unter den Langzeitfolgen von COVID-19 leidenden Patienten verbessern kann."

Die in dieser klinischen Studie verwendeten Protokolle und Untersuchungsverfahren sind in den Aviv Clinics in Central Florida und Dubai sowie im Shamir Medical Center in Israel verfügbar.

Im Oktober 2021 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation eine offizielle Definition von Long COVID als das Auftreten neuer, wiederkehrender oder anhaltender Symptome im Anschluss an eine erste COVID-19-Infektion. In der Definition werden kognitive Störungen als eines der häufigsten Symptome angegeben. Eine Studie der Universität Cambridge und Exeter zur weiteren Untersuchung neurologischer Merkmale im Zusammenhang mit Long COVID ergab, dass 78 % der Long-COVID-Patienten an Konzentrationsproblemen, 69 % an Brain Fog und 68 % an Vergesslichkeit litten.

Aufgrund der zunehmenden Zahl an Long-COVID-Fällen in den USA hat US-Präsident Joe Biden vor Kurzem den Start eines nationalen Aktionsplans zur Erforschung von Long COVID angekündigt, mit dem das Gesundheitsministerium aufgefordert wird, die bisherigen Forschungsarbeiten zu dieser Erkrankung auszuweiten und die Versorgung der Patienten besser zu koordinieren.

"Millionen von Menschen leiden nach ihrer Genesung von einer COVID-19-Erkrankung unter beeinträchtigenden Symptomen, die Wochen, Monate oder sogar Jahre nach der ursprünglichen Infektion anhalten. Bis heute gibt es keine Empfehlungen für eine wirksame Therapie. Unsere Studie ist die erste randomisierte, kontrollierte Studie, die eine echte Lösung für diese Langzeitfolgen aufzeigt", so Dr. Amir Hadanny, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter der globalen klinischen Aktivitäten bei Aviv Clinics.

Long COVID ist eine von vielen Erkrankungen, die mit HBOT behandelt werden können. Frühere HBOT-spezifische Studien haben gezeigt, dass durch die Erhöhung der Hirndurchblutung, die Neubildung von Neuronen und die Verbesserung des Hirnstoffwechsels Hirnverletzungen wie Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma, altersbedingter Verlust kognitiver Fähigkeiten sowie die Behandlung von PTBS bei therapieresistenten Veteranen nachweislich verbessert und behandelt werden können.

Aviv Clinics hat die im Rahmen dieser klinischen Studien angewandten Mechanismen repliziert und nach den gleichen strengen Protokollen durchgeführt. Die Patienten erhielten zusätzlich kognitive, physische und diätetische Unterstützung.

Das fortschrittliche, umfassende Behandlungsprogramm von Aviv Clinics bietet den Patienten eine ganzheitliche Betreuung zur Behandlung zahlreicher Beschwerden im Zusammenhang mit Erkrankungen wie Long COVID, Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma, Gehirnerschütterung, Fibromyalgie, PTBS, Borreliose oder zur Erhaltung der körperlichen und kognitiven Leistungsfähigkeit im Rahmen des Alterungsprozesses. Zusätzlich zur Anwendung der hyperbaren Sauerstofftherapie erstellt das medizinische Team von Aviv einen auf den jeweiligen Patienten zugeschnittenen zuverlässigen, individuellen Behandlungsplan mit körperlichem und kognitivem Training sowie einen Ernährungsplan.

Die vollständige Studie ist hierverfügbar. Weitere Informationen zu Aviv Clinics finden Sie unter aviv-clinics.com .



Aviv Clinics



Aviv Clinics ist ein führendes Unternehmen in der Behandlung altersbedingter kognitiver und funktionaler Beeinträchtigungen und neuer Anwendungen der hyperbaren Sauerstofftherapie (HBOT) zur Maximierung der menschlichen Leistungsfähigkeit. Basierend auf einer exklusiven Partnerschaft mit der weltweit größten Einrichtung für hyperbare Medizin und Forschung, dem Sagol Center am Shamir Medical Center in Israel, baut Aviv ein globales Netzwerk von Kliniken auf, die das effektive, evidenzbasierte Aviv Medical Program anbieten. Die zwei- bis dreimonatige Therapie zur Verbesserung der kognitiven und körperlichen Fähigkeiten basiert auf Forschungstätigkeiten von mehr als zehn Jahren. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Shai Efrati, M.D., Vorsitzender des medizinischen Beirats von Aviv Scientific und Direktor des Sagol Centers, wurden weltweit mehr als 1.000 Patienten behandelt.

