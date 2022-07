Hyosung America teilte heute mit, dass der führende Cash-to-Cryptocurrency-Anbieter DigitalMint eine Partnerschaftsvereinbarung mit Hyosung America unterzeichnet hat, um die DigitalMint-Dienste in seinen bald erscheinenden API-basierten App Store aufzunehmen.

DigitalMint ermöglicht als führender Point-of-Sale-Anbieter für Bitcoin in den USA seinen Kunden den sofortigen Kauf von Kryptowährungen an Geldautomaten und Kassierern in den Vereinigten Staaten. Zudem hat das Unternehmen eine Software-API-Integration entwickelt, mit der Einzelhändler Bitcoin über ihr aktuelles Point-of-Sale-System verkaufen können. DigitalMint wurde 2014 gegründet, und man findet es in Finanzdienstleistungszentren, Gemischtwarenläden, Lebensmittelketten, Tankstellen und Einzelhandelsgeschäften im ganzen Land.

"Wir freuen uns, das erste Produkt im kommenden Hyosung-App-Store zu sein", sagte Don Wyper, Chief Operating Officer von DigitalMint. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Hyosung America, um Dienstleistungen für Kryptowährungen einfach und sicher für ihre 175.000 aufgestellten Geldautomaten in den USA und darüber hinaus verfügbar zu machen."

"Unser landesweites Vertriebsnetzwerk und unsere Beziehungen zu den größten Wiederverkäufern von Geldautomaten und unabhängigen Betreibern bieten DigitalMint eine beispiellose Größenordnung für seinen wachsenden Kundenstamm", sagte Hee-Eun Ahn, CEO von Hyosung America.

"Wir freuen uns, DigitalMint in unseren demnächst startenden App Store mit aufzunehmen. Jeder Geldautomatenbetreiber, der unsere Software-Plattform für den Einzelhandel nutzt, kann im App Store Apps wie DigitalMint abonnieren und herunterladen, damit seine Geldautomaten mehr leisten können, und somit neue Einnahmequellen für die Betreiber und die Einzelhändler, mit denen sie zusammenarbeiten, erschließen", so Brad Nolan, CMO bei Hyosung America. "Dies ist so leicht wie ein App-Download in unseren neuen Meta-Kiosken der Serie X, und in Kombination mit unserem neu eingeführten X10 Cash-In-Sidecar kann sich jeder Hyosung-Geldautomat umgehend in ein voll funktionsfähiges Gerät verwandeln und ein ganzes neues Universum von Transaktionen erschließen, wie zum Beispiel das Bezahlen von Rechnungen, das Einlösen von Schecks, das Einzahlen von Bargeld, den Kauf am POS und natürlich den Kauf von Kryptowährungen."

Das Unternehmen plant, seine Partnerschaft mit DigitalMint und seine neuen Produkte in einem Live-Webinar am Dienstag, den 12. Juli, um 14.00 Uhr Central Time vorzustellen. Die Anmeldung zu diesem Webinar, das auch nach dem Live-Stream auf der Website verfügbar sein wird, finden Sie hier: https://marketscale.com/live/hyosung-summer-2022-retail-product-launch/.

Über Hyosung America

Hyosung America, der Weltmarktführer für Cash-Management- und Zahlungsplattformen, ist die nordamerikanische Tochtergesellschaft der südkoreanischen Hyosung, Inc. Hyosung hat sich seit seinem Eintritt in den nordamerikanischen Markt 1998 vom größten Geldautomatenanbieter der USA zum Anbieter von erstklassigen, innovativen und transformativen Technologielösungen für das gesamte Spektrum des Bargeldmanagements und des Zahlungsverkehrs entwickelt. Hyosung America hat seinen Hauptsitz in Irving, Texas, und leistet Unterstützung bei Forschung und Entwicklung in seinem Global Software Center in Dayton, Ohio.

Über DigitalMint

DigitalMint ist der führende Cash-to-Cryptocurrency-Anbieter, dank dem Verbraucher Kryptowährungen sicher über unser landesweites Netzwerk von Geldautomaten und Kassierern kaufen können. Es ist unser Ziel, Verbraucher in die Lage zu versetzen, die Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen, indem sie digitale Währungen als Werkzeug für den finanziellen Zugang nutzen. DigitalMint wurde 2014 gegründet und ist branchenführend bei der Einhaltung von Standards für Kryptowährungen und bietet einen sicheren Zugang zu Kryptowährungen.

