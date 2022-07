SoftServe, ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, wurde im Rahmen des Healthcare Payer Digital Services PEAK Matrix Assessment 2022 der Everest Group als "Major Contender" (wichtiger Wettbewerber) ausgezeichnet. Die Anerkennung markiert das erste Jahr, in dem SoftServe an der jährlichen Bewertung des Marktes für digitale Dienste von Kostenträgern im Gesundheitswesen der Everest Group teilgenommen hat.

"Die Auszeichnung als "Major Contender" in der PEAK Matrix for Healthcare Payer Digital Services der Everest Group ist eine Würdigung der umfangreichen Erfahrungen von SoftServe im digitalen Gesundheitswesen", sagte Adam Gabrault, President, Strategic Verticals Industry Solutions, Nordamerika, bei SoftServe. "Sie verdeutlicht, wie wir die Ergebnisse im gesamten Gesundheitswesen verbessern, indem wir unseren Kunden innovative Lösungen und fundiertes Fachwissen bereitstellen."

Das Healthcare Payer Digital Services PEAK Matrix Assessment der Everest Group analysiert den relativen Markteinfluss und die allgemeinen Fähigkeiten von 26 Dienstleistungs- und Technologieanbietern. Der Bericht befasst sich mit der Größe und dem Wachstum des Marktes, den digitalen Servicethemen für Kostenträger im Gesundheitswesen sowie den Bewertungen der Fähigkeiten und der für den Markterfolg relevanten Dimensionen. Darüber hinaus stellt die Everest Group unabhängige Kommentare zu diesen Dienstleistern zur Verfügung.

SoftServe wurde als ein wichtiger Wettbewerber ausgezeichnet, da das Unternehmen mit seiner Human360Member Digital Experience Platform seine Fähigkeiten zur Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen der nächsten Generation unter Beweis gestellt hat. Die mitgliederorientierte Lösung verbessert die Datenerfassung, die Beteiligung und das Pflegemanagement. Die Everest Group hebt die Fähigkeit von SoftServe hervor, das strategische Partner-Ökosystem zu nutzen, um Daten zu ergänzen und zu managen. In dem Bericht wird auch das positive Kundenfeedback von SoftServe hinsichtlich der Preisflexibilität, der technischen Kompetenz und des Kundenmanagements erwähnt.

"Geschäftsthemen wie die Kooperation zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern, die Kompatibilität, die wertorientierte Versorgung und die Mitgliedererfahrung treiben die Nachfrage nach der Einführung digitaler Lösungen bei den Kostenträgern an", sagte Chunky Satija, Vice President der Everest Group. "Neben dem strategischen Fokus, die digitalen Fähigkeiten durch COEs und ein starkes Partner-Ökosystem zu stärken, baut SoftServe außerdem seine vertikalen Fähigkeiten aus, indem das Unternehmen native IPs für das Gesundheitswesen entwickelt, so etwa die DataMask-Lösung und die "Member Digital Experience"-Plattform, um den Wert für Kunden zu steigern. Dank der hohen technischen Kompetenz von SoftServe und der hervorragenden Lieferqualität in Verbindung mit der Fokussierung auf die Bereitstellung innovativer Preiskonstrukte hat sich SoftServe im Healthcare Payer Digital Services PEAK Matrix Assessment 2022 als ein wichtiger Wettbewerber positioniert."

Über SoftServe

SoftServe ist eine digitale Instanz, die auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Geschäftsabläufe von Unternehmen und Softwarefirmen. Unsere End-to-End-Lösungen und unser Fachwissen ermöglichen Innovation, Qualität und Geschwindigkeit in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Fertigung und Finanzdienstleistungen. Wir befähigen Unternehmen und Softwareunternehmen, sich (wieder) von der Konkurrenz abzuheben, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich auf dem heutigen Markt zu behaupten, unabhängig davon, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden.

Weitere Hintergrundinformationen zu den Leistungen, die SoftServe erbracht hat, um zu einem wichtigen Wettbewerber auf dem Markt für digitale Dienstleistungen für Kostenträger im Gesundheitswesen zu werden, finden Sie auf unserer Seite Healthcare Life Sciences.

