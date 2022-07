LONDON, July 13, 2022(NASDAQ:VERX) ("Vertex" oder das "Unternehmen"), einem globalen Anbieter von Steuertechnologielösungen, befürchten mehr als drei Viertel der Finanzexperten in Führungspositionen, dass die Skalierbarkeit durch die von indirekten Steuerschulden und Ineffizienzen bei Finanzprozessen verursachte Komplexität behindert wird.



Die Studie, bei der 730 Entscheidungsträger im Finanzbereich befragt wurden, die in Unternehmen tätig sind, die grenzüberschreitende Produkte und Dienstleistungen verkaufen, ergab, dass 68 % der Befragten den reibungslosen Handel in diesem Jahr als strategische Priorität betrachten. Infolgedessen berichten sieben von zehn Befragten, dass die Anzahl der Gebiete, mit denen ihr Unternehmen Geschäfte tätigt, in den letzten zwei Jahren exponentiell gestiegen ist, wobei viele E-Commerce nutzen, um das Wachstum zu maximieren.

Da jedoch die Steuerbehörden weltweit ihre Regeln und Vorschriften als Reaktion auf den Anstieg der Online-Verkäufe und die Einführung neuer Technologien ändern, haben mehr als die Hälfte der Unternehmen Probleme mit den Verzögerungen, die durch die Berechnung der Mehrwertsteuer und die Abrechnung an der Verkaufsstelle entstehen. Dicht darauf folgt das Risiko unhaltbarer manueller indirekter Kontrollprozesse, wenn das Unternehmen expandiert.

Dies ist nicht überraschend, da die Studie zeigt, dass Finanz- und Steuerteams häufig mehrere Systeme verwenden, um ihre indirekten Steuerverpflichtungen zu erfüllen, wobei sich viele auf native Tools in ihrem ERP-System (51 %) und/oder manuelle Prozesse und Tabellenkalkulationen (41 %) verlassen. Laut 47 % der Befragten ist dies problematisch, da ihre Kapazitäten für indirekte Steuern nicht für die Anforderungen einer sich ständig weiterentwickelnden Steuerlandschaft gerüstet sind.

Peter Boerhof, VAT Director bei Vertex, kommentiert dies wie folgt: "Die Beschleunigung der Digitalisierung in Kombination mit dem E-Commerce-Boom hat einen perfekten Sturm für Unternehmen geschaffen, die in neue Märkte expandieren wollen."

Die Umfrageteilnehmer nennen Herausforderungen bei der Registrierung ihres Unternehmens für indirekte Steuern in neuen Gebieten, die Fähigkeit, Steuern über dieselbe Technologieplattform zu verwalten und zu berechnen, und die Verwaltung indirekter Steuern auf physische und Online-Verkäufe in einem Korb.

Mehr als die Hälfte der befragten Führungskräfte im Finanzbereich glaubt, dass eine Verbesserung des indirekten Steuermanagements ihrem Unternehmen helfen wird, zuversichtlich zu expandieren, und stimmt zu, dass die Automatisierung von Kernfinanzprozessen die Skalierbarkeit vorantreiben wird.

"Bei so vielen Komplexitäten, die in der heutigen Steuerlandschaft zu navigieren sind, reichen grundlegende Funktionen in ERP-Systemen für Unternehmen nicht aus, um ihre indirekten Steuerpflichten jetzt effizient zu bewältigen. Die von Finanzentscheidungsträgern in dieser Studie geteilte Perspektive unterstreicht die Notwendigkeit, die richtige Technologie zu haben, um Schritt zu halten und das Wachstum zu maximieren."

Laden Sie den vollständigen Marktforschungsbericht hier herunter.

Copyright © 2022 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können sich jederzeit ändern und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Produktausrichtung und potenzielle Roadmap-Informationen stellen keine Garantie dar, dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und stellen keine Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Diese Informationen dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder Steuerentscheidungen herangezogen werden. Die die für Produkte von Vertex beschriebene Entwicklung, Veröffentlichung und Zeitpunkte von Funktionen liegen im alleinigen Ermessen von Vertex Inc. Jegliche Aussagen in dieser Veröffentlichung, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen beschrieben sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Vertex weist Leser darauf hin, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die Vertex nicht aktualisieren muss.

Über diese Markforschung

Die Forschung wurde von Sapio Research UK im Auftrag von Vertex durchgeführt. 730 Finanzentscheidungsträger (C-Ebene, Direktoren und Manager), die in Unternehmen arbeiten, die grenzüberschreitende Produkte und Dienstleistungen online verkaufen, wurden in der EMEA-Region (420), Nordamerika (250) und Südamerika (60) befragt. Die Befragten wurden aus einem Pool von B2B- und B2C-Unternehmen ausgewählt, die einen Jahresumsatz zwischen 20 und 400 Millionen US-Dollar (oder 14 bis 295 Millionen Pfund Sterling) meldeten.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet Lösungen, die hinsichtlich der wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer, auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com , oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn .

Pressekontakt:

Rebecca Brown

Skout PR for Vertex, Inc.

rebecca.brown@skoutpr.com

+44 (0) 7875529484

Unternehmenskontakt:

Marisa Norris

Vertex, Inc.

mediainquiries@vertexinc.com

+1 610.283.6284