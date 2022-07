Im Juli beginnt die Saison für die beliebte Durstlöscherin. Trotz Vielfalt und Popularität wird sie aber kaum in der Schweiz angebaut. Die Melone ist vor allem im Sommer beliebt, da sie aufgrund ihres hohen Wasseranteils von über 90 Prozent an heissen Tagen als Durstlöscherin dient. Im Jahr 2020 wurden in der Schweiz 28'295.3 Tonnen Zuckermelonen verkauft, davon...

Den vollständigen Artikel lesen ...