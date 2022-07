Der DAX befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend und die jüngste Erholung ist nicht mehr als ein Zwischenintermezzo. Zwar konnte das Tief vom März dieses Jahres knapp gehalten werden, eine deutliche Gegenbewegung is DAX - von Trendwende noch nichts zu sehen Der DAX befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend und die jüngste Erholung ist nicht mehr als ein Zwischenintermezzo. Zwar konnte das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...