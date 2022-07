FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat trotz der Engpässe bei der Abfertigung im Juni weiter zugelegt. Dank immer mehr Urlaubern zählte der Flughafenbetreiber Fraport im abgelaufenen Monat knapp fünf Millionen Fluggäste und damit rund 400 000 mehr als im Mai, wie er am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Damit war der Juni für Deutschlands größten Airport der passagierstärkste Monat seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Zahl der Passagiere lag 181 Prozent höher als ein Jahr zuvor, aber noch gut 24 Prozent niedriger als vor der Pandemie im Juni 2019. Derzeit macht Flughäfen und Fluggesellschaften der Mangel an Personal zu schaffen, nachdem die Branche in Corona-Krise tausende Stellen abgebaut hatte. Im lange brummenden Cargo-Geschäft verbuchte der Flughafen erneut einen Rückgang. Im Juni wurden in Frankfurt gut 163 900 Tonnen Fracht und Luftpost umgeschlagen - gut zwölf Prozent weniger als ein Jahr zuvor./stw/zb