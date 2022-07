Koblenz (ots) -Am 18. Juli 2022 wird sich die Ministerin auf einem Rundgang durch das Bundeswehrkrankenhaus und in persönlichen Gesprächen mit den Mitarbeitenden einen persönlichen Eindruck von den vielfältigen fachlichen Aufgaben machen. Des Weiteren ist eine Besichtigung der umfangreichen Baumaßnahmen geplant. Sie sind notwendig, um das Krankenhaus auch infrastrukturell zukunftsfähig zu machen.Das Bundeswehrkrankenhaus Berlin ist eines von fünf Bundeswehrkrankenhäusern. Soldatinnen und Soldaten werden hier stationär und ambulant versorgt. Darüber hinaus bietet es auch zivilen Patientinnen und Patienten medizinische Versorgung in 15 Fachabteilungen. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité gehören Forschung und Lehre auf höchstem fachlichem Niveau zum Selbstverständnis des Bundeswehrkrankenhauses Berlin.Das Bundeswehrkrankenhaus Berlin steht mit seinen umfassenden Aufgaben für das Einsatzspektrum und die Einsatzbereitschaft des Sanitätsdienstes. Neben dem Engagement im internationalen Krisenmanagement, der Unterstützung für die Ukraine und der Amtshilfe im Rahmen der Corona-Pandemie, gilt es die Herausforderungen der Landes- und Bündnisverteidigung zu bewältigen.Interessierte Medienvertretende sind herzlich eingeladen, dem Besuch der Ministerin am Bundeswehrkrankenhaus Berlin mit anschließendem Pressegespräch beizuwohnen.Hinweis für die MedienInteressierte Medienvertretende werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis, 15. Juli 2022, 11:00 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Zutritt zum Gelände des Bundeswehrkrankenhauses nur gemäß der gültigen Hygiene- und Pandemievorgaben möglich ist. Wir bitten Sie deshalb, möglichst ausreichend Zeit für den Einlass einzuplanen.Kontakt: Oberstleutnant Claas GärtnerFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13500Fax: +49 (0) 261 896 - 13199Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgTreffpunkt ist am 18. Juli 2022 bis 08:45 Uhr der Haupteingang des Bundeswehrkrankenhauses BerlinOrt: Bundeswehrkrankenhaus BerlinScharnhorststraße 1310115 BerlinPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5271512