The following instruments on XETRA do have their first trading 13.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.07.2022Aktien1 FR001400AJ60 Charwood Energy2 NL0015000F09 Climate Transition Capital Acquisition I B.V.3 DE000A31C3G1 Nordex SE BZR4 CA09353K3073 Blender Bites Ltd.Anleihen1 DE000DD5A0U5 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank2 AT0000A2YBM9 Erste Group Bank AG3 AT0000A2YBL1 Erste Group Bank AG4 XS2502844116 Korea Housing Finance Corp. [KHFC]5 XS2334572562 Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch]6 CA11070TAJ75 British Columbia, Provinz7 CA11070TAF53 British Columbia, Provinz8 XS2444444405 China Development Bank [Hongkong Branch]9 XS2023803526 China Great Wall International Holdings IV Ltd.10 XS2026426085 China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd.11 XS1743727130 CITIC Ltd.12 XS2180875234 COSL Singapore Capital Ltd.13 XS2502402360 DekaBank Deutsche Girozentrale14 XS1996423593 Guangzhou Rural Commercial Bank Co. Ltd.15 XS2122990737 Huarong Finance 2019 Co. Ltd.16 XS2384202292 Jinan Urban Construction International Investment Co. Ltd.17 XS2502879096 Korea Housing Finance Corp. [KHFC]18 XS1954961295 Logan Group Co. Ltd.19 CA563469UJ24 Manitoba, Provinz20 CA56344ZPH69 Manitoba, Provinz21 CA563469UE37 Manitoba, Provinz22 CA642866GK79 New Brunswick, Provinz23 CA642866GR23 New Brunswick, Provinz24 XS1751792836 Nuoxi Capital Ltd.25 CA683234JQ20 Ontario, Provinz26 CA68323ACX06 Ontario, Provinz27 XS2401992628 Rongshi International Finance Ltd.28 CA803854KB35 Saskatchewan, Provinz29 CA803854KM99 Saskatchewan, Provinz30 XS2327841057 SFG International Holdings Co. Ltd.31 XS2385392779 Shimao Group Holdings Ltd.32 XS2116222022 Sinosing Services Pte. Ltd.33 XS1594400449 Sunac China Holdings Ltd.34 XS2335142415 Talent Yield International Ltd.35 XS2436799584 The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]36 XS2425755985 The Agricultural Bank of China [New York Branch]37 XS1728039113 Tsinghua Unic Ltd.38 XS1689434824 Well Hope Development Ltd.39 XS2384258245 Xingcheng (BVI) Ltd.40 DE000HLB74G7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale41 US91282CEY30 United States of America