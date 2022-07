Nach dem Dreh ins Plus am Vortag dürfte der DAX am Mittwoch vor den US-Inflationsdaten wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn knapp ein halbes Prozent tiefer auf 12.845 Punkte. Die US-Aktienmärkte hatten nach anfänglichen Gewinnen schwächer geschlossen. Dem dürfte der DAX folgen.Zurückhaltung prägt vor den mit Spannung erwarteten Verbraucherpreiszahlen aus den USA das Geschehen. Laut dem Marktbeobachter Michel Hewson vom Broker CMC werden diese ...

