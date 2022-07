HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fraport von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 56 Euro belassen. Analyst William Fitzalan Howard sieht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie aktuell eine neue Einstiegschance in die Restrukturierungsstory. Die Frankfurter stünden mit Blick auf den Kostendruck besser da als andere in der Branche. Kapitalerhöhungsbedarf sieht Howard nicht, da selbst eine maue Erholung der Verkehrszahlen in der Bilanz gut verkraftbar sein dürfte./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

