Der deutsche Leitindex hat gestern dem schwierigen Umfeld getrotzt. Der Start verlief noch holprig, der DAX lag den kompletten Vormittag im Minus. Am Nachmittag drehte er dann allerdings in die Gewinnzone und ging auf Tageshoch aus dem Handel. Marktidee: BASF BASF hat in dieser Woche überraschend vorläufige Zahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Die Aktie befindet sich trotzdem in einer schwierigen Lage. Erst vor kurzem hatte das Papier ein Zwei-Jahres-Tief markiert. In den vergangenen Tagen versuchte sich der Kurs an einer Stabilisierung. Damit sich daraus eine Erholung entwickelt, muss die BASF-Aktie den Sprung über einen bestimmten Widerstand schaffen.