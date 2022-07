Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!ZDFDonnerstag, 14. Juli 2022, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel SchröckertÜber "Liebesdings", die neue romantische Komödie von Anika Decker und Ibrahim Hamdan, diskutieren Silke Schröckert und Steven Gätjen. In der männlichen Hauptrolle: Elyas M'Barek.Anschließend setzen sich Silke und Daniel Schröckert dem Home-Invasion-Horror-Thriller "The Owners" aus, in dem der Raubzug einer Gruppe von Freunden im Haus eines alten Ehepaars auf spektakuläre Weise schiefgeht. Für Angsthase Silke keine ganz leichte Kost.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung - zuerst auf YouTube, dann im TV.Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5271527