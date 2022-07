NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Holcim auf "Hold" mit einem Kursziel von 45,40 Franken belassen. Nach dem überraschend starken ersten Quartal des Baustoffekonzerns seien die seit Jahresbeginn gefallenen Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2022 zu großen Teilen wieder zurückgekommen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Schätzungen für 2023 seien im vergangenen Monat zwar gesunken. Zum Teil berücksichtigten sie aber wohl auch den Verkauf von Aktivitäten in Indien. Die Expertin selbst erwartet für 2023 keinen Beitrag aus dem Indiengeschäft und ihre Prognose liege 13 Prozent unter der Konsensschätzung./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 14:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012214059

