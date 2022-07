Metro: Prognoseanhebung, auch dank Inflation

Die Metro (DE000BFB0019) meldete per Ad hoc am 6.7.22 eine Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022. Dies wird einerseits auf steigende Inflation zurückgeführt, andererseits auf das Momentum des Geschäftsbereich Horeca (Hotels, Restaurants, Caterer - ein interner Marktplatz, der Online- und Offline-Lösungen für professionelle Anbieter verbindet). Die Metro erwartet für das Gesamtjahr nun ein Umsatzplus von 17 bis 22 Prozent (bislang 9 bis 15 Prozent) und ein EBITDA-Wachstum von 150 bis 230 Mio. Euro (bislang: leicht über Vorjahr) - vorbehaltlich stabiler Wechselkurse und keiner weiteren Eskalation des Kriegs in der Ukraine. Mit Zertifikaten können Anleger bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren und sich einen Puffer gegen moderate Kursrückgänge sichern.

Discount-Strategie mit 9 Prozent Puffer (Dezember)

Beim Discounter der SG (DE000SF61TL5) errechnet sich aus der Differenz zwischen Cap (8 Euro) und dem Preis von 7,53 Euro eine Renditechance von 0,47 Euro (13,6 Prozent p.a.) und ein Puffer von 9,1 Prozent. Notiert die Aktie am Schließt die Aktie am 16.12.22 unter dem Cap, gibt"s eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 12 Prozent Kupon (März)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB (ISIN DE000HB69FE4) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 10 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 7,25 Euro bis zum Bewertungstag (17.3.23) niemals verletzt wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 8,26 Euro liegt der maximale Gewinn bei 1,74 Euro oder 31 Prozent p.a.; alternativ Aktienlieferung. Attraktiv ohne Aufgeld!

Einkommensstrategie mit 12,3 Prozent Rendite p.a. (Juni)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DW2J8B2 zahlt unabhängig vom Aktienkurs einen Kupon von 12,9 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs leicht über pari beträgt die effektive Rendite 12,3 Prozent p.a., sofern die Aktie am 16.6.23 auf oder über dem Basispreis von 8 Euro schließt. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 125 Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 8 Euro). Puffer 3 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate und die Aktienanleihe eignen sich grundsätzlich für Aktienanleger, die mit der Metro einen Profiteur der Inflation ins Depot aufnehmen wollen und mittelfristig von zumindest seitwärts tendierenden Kursen ausgehen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Metro-Aktien oder von Anlageprodukten auf Metro-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de