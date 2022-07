Der US-Industriekonzern Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, NYSE: CMI) wird eine Quartalsdividende von 1,57 US-Dollar ausschütten. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (1,45 US-Dollar) um acht Prozent. Nach Firmenangaben ist dies die 13. jährliche Anhebung in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 6,28 US-Dollar Dividende ausbezahlt. Die Anteilsinhaber erhalten die nächste Ausschüttung am 2. September 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...