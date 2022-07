Der amerikanische Pharmakonzern Baxter International Inc. (ISIN: US0718131099, NYSE: BAX) wird am 3. Oktober 2022 eine Quartalsdividende von 0,29 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen (Record date ist der 2. September 2022). Im Mai 2022 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um rund 3,5 Prozent auf den aktuellen Betrag. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,16 US-Dollar ausgeschüttet. Die Aktie notiert aktuell an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...