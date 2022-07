Vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten aus den USA dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst zurückhalten. Der DAX +0,57% wurde am Morgen zeitweise 0,6 Prozent tiefer bei 12.827 Punkte taxiert. Damit nimmt der deutsche Leitindex die 12.800-Punkte-Marke wieder ins Visier. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 +0,44% wird knapp ein halbes Prozent schwächer erwartet. ...

