Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Knapp behaupten konnte sich die heimische Börse, der ATX endete nahezu unverändert mit einem marginalen Rückgang von 0,02%. Noch im Frühhandel hatten Konjunkturängste angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs, hoher Inflation, Zinserhöhungserwartungen und neuer Lockdowns in China die Börsen belastet, der am Vormittag veröffentlichte ZEW-Index der deutschen Konjunkturerwartungen war überraschend schlecht ausgefallen, ebenso der ZEW-Index für die Eurozone, wodurch dieses negative Bild untermauert wurde. Viele Analysten erwarten auf Grund dieser unsicheren Aussichten weiter starke Schwankungen an den Aktienmärkten, insgesamt herrschte gestern Zurückhaltung vor den heute anstehenden ...

