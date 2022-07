NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flatexdegiro nach Eckzahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die schwachen Zahlen des Online-Brokers zeigten die erwartete Verlangsamung bei Kundenwachstum und Handelsaktivität, doch der Umsatz je Transaktion habe sich gut gehalten, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Flatexdegiro sei erneut stärker gewachsen als die Konkurrenz und trotzdem deutlich günstiger bewertet. Allerdings werde es im derzeit von Ängsten geprägte Geschäftsumfeld teurer, neue Kunden zu gewinnen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 20:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 20:42 / ET





ISIN: DE000FTG1111

