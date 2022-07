DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck in den USA dürfte im Juni erneut zugenommen haben, und auch für die Monate danach ist keine Entspannung in Sicht. Das ist weder für die USA selbst noch für den Rest der Welt eine gute Nachricht, denn einerseits belastet der Preisdruck Konsum und Investitionen der größten Volkswirtschaft der Welt, und andererseits scheint die US-Notenbank entschlossen, den Preisauftrieb auch um den Preis einer Rezession brechen zu wollen. Analysten erwarten laut Factset-Konsens, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent gestiegen sind, wodurch die Jahresteuerung auf 8,8 (Mai: 8,6) Prozent zulegen würde. Stärker war der Verbraucherpreisanstieg in den USA zuletzt im Dezember 1981 (8,9 Prozent) gewesen. Maßgeblicher Auslöser des Inflationsanstiegs waren wohl erneut die Energie- und Nahrungsmittelpreise. Die US-Inflation hat in den vergangenen Monaten an Breite gewonnen, wie ein Blick auf die Kernverbraucherpreise zeigt. Hinzu kommt, dass es auf den vorgelagerten Stufen noch stärkeren Inflationsduck gibt, der sich auf die Verbraucherebene durchzuarbeiten droht. Die US-Notenbank ist wegen des starken Anstiegs der Verbraucherpreise alarmiert, wie das Protokoll der FOMC-Beratungen vom 14./15. Juni zeigt. In den Diskussionen sahen viele Teilnehmer das Risiko, dass sich die erhöhte Inflation in den Erwartungen festsetzen könnte, wenn die Öffentlichkeit die Entschlossenheit des Offenmarktausschusses (FOMC) zur Inflationsbekämpfung in Zweifel ziehen sollte. Fed-Funds-Futures preisen für dieses Jahr Zinserhöhungen von 200 Basispunkten ein. Inzwischen wird in dem Gremium auch unverhohlen gesagt, dass man eine Rezession in Kauf nehmen würde, wenn das nötig sein sollte.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+8,8% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+8,6% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+6,0% gg Vj 14:30 Realeinkommen Juni 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book - CA 16:00 Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.828,75 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.806,50 +0,2% Nikkei-225 26.444,98 +0,4% Hang-Seng-Index 20.974,99 +0,6% Kospi 2.335,93 +0,8% Shanghai-Composite 3.293,29 +0,4% S&P/ASX 200 6.607,70 +0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend leicht im Plus notieren die ostasiatischen Börsen am Mittwoch. Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor dem mit Spannung erwarteten Bericht zu den US-Verbraucherpreisen, der lange nach Börsenschluss in Asien gegen 14.30 Uhr MESZ publiziert wird. Prognosen belaufen sich auf satte 8,8 Prozent Jahresteuerung. Sollte die Zahl in ähnlicher Höhe hereinkommen, würde dies die Ängste vor einem harschen Vorgehen der US-Notenbank bestärken. Kleinere Aufschläge an manchen Börsenplätzen wie Seoul (+0,7%) oder Hongkong (+0,6%) führen Teilnehmer auch auf die am Vortag deutlich gesunkenen Ölpreise zurück, die sich am Mittwoch nicht nennenswert erholen. Derweil zeigen sich die asiatischen Währungen konsolidiert, wobei der Dollar gegen den Yen weiter zur Stärke neigt und um 0,2 Prozent zulegt. Im Zuge der Rezessionsängste werden weitere Verluste der asiatischen Währungen gegen den Dollar erwartet. Am Vortag hatte der Greenback zum Euro erstmals seit 2002 die Parität erreicht. In Südkorea und Neuseeland haben die Notenbank die Leitzinsen um jeweils 50 Basispunkte angehoben.

US-NACHBÖRSE

In einem ruhigen nachbörslichen Geschäft haben sich die im regulären Handel auffallenden Aktien noch mit kleinere Bewegungen gezeigt. So bauten Gap ihre Verluste um weitere 0,2 Prozent aus, nachdem sie tagsüber 5 Prozent verloren hatten. Der Kurs hatte damit auf den Rücktritt von Unternehmenschefin Sonia Syngal reagiert. Sie verlässt nach nur etwas mehr als zwei Jahren den Modekonzern wieder. Dazu hatte Gap gewarnt, dass angesichts des andauernden Umsatzeinbruchs auch die Gewinne sänken. Dagegen erholten sich Pepsico leicht um 0,2 Prozent. Die Aktie hatte mit einem Minus von 0,6 Prozent geschlossen, obwohl der Konzern mit Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen hatte. Doch selbst gute Zahlen traten in dem negativen Umfeld in den Hintergrund, wie Teilnehmer zur Kursentwicklung im regulären Geschäft sagten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.981,33 -0,6% -192,51 -14,7% S&P-500 3.818,80 -0,9% -35,63 -19,9% Nasdaq-Comp. 11.264,73 -0,9% -107,87 -28,0% Nasdaq-100 11.744,99 -1,0% -115,30 -28,0% Di Montag Umsatz NYSE (Aktien) 871 Mio 778 Mio Gewinner 1.428 979 Verlierer 1.773 2.233 Unverändert 154 163

Schwächer - Erholungsansätze waren nicht von Dauer. Deutlich sinkende Erdölpreise vertrieben das Schreckgespenst Inflation anfangs zwar, denn gerade der Anstieg der Energiepreise gilt als ein Treiber der Inflation. Allerdings steht am Mittwoch die Veröffentlichung der viel beachteten Verbraucherpreise an, die negatives Überraschungspotenzial birgt. Anleger wollten nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden und zogen sich vorsichtshalber aus dem Aktienmarkt zurück. Sie misstrauten den Beschwichtigungsversuchen der US-Regierung, die darauf hingewiesen hatte, dass die Daten aus dem vergangenen Monat schon veraltet seien. Mit einem Abschlag von rund 2 Prozent stellte der Energiesektor die schwächste Branche - belastet vom Ölpreisrutsch. Derweil hat in den USA die Berichtsperiode der Unternehmen begonnen. Doch selbst gute Zahlen traten in dem negativen Umfeld in den Hintergrund: Pepsico hat mit Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie schloss gleichwohl mit einem Minus von 0,6 Prozent. AngioDynamics sanken um 0,1 Prozent. Ein 13-prozentiger Umsatzanstieg im vierten Quartal hat zu einer Verringerung des Quartalsverlusts geführt - allerdings dauert der Druck auf die Margen wegen höherer Kosten und knappen Personals an. Gap verloren 5%, nachdem Unternehmenschefin Sonia Syngal ihren Rücktritt angekündigt hatte. Dazu warnte Gap, dass angesichts des andauernden Umsatzeinbruchs auch die Gewinne sänken. Pricesmart stürzten um 9,6 Prozent ab. Der Betreiber von Klubs mit Mitgliedschaftsferienlagern in Mittelamerika und der Karibik legte enttäuschende Drittquartalszahlen vor.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,04 -4,9 3,09 230,7 5 Jahre 3,01 -5,6 3,07 174,9 7 Jahre 3,03 -4,4 3,07 158,9 10 Jahre 2,96 -3,2 2,99 145,0 30 Jahre 3,15 -2,9 3,18 124,9

Stramm auf Rezessionskurs bewegte sich der Rentenmarkt, wo die Notierungen erneut deutlich stiegen und die Renditen folglich sanken. Die inverse Renditekurve, bei der zweijährige Titel höher rentieren als zehnjährige, wird als Alarmsignal gewertet. Denn am Markt interpretiert man diese Konstellation als Rezessionswarnung. Greenback und US-Staatsanleihen sind in wirtschaftlich unsicheren Zeiten als vermeintlich sichere Häfen gesucht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 % YTD EUR/USD 1,0036 +0,0% 1,0036 1,0014 -11,7% EUR/JPY 137,55 +0,2% 137,31 137,47 +5,1% EUR/GBP 0,8433 -0,1% 0,8442 0,8439 +0,4% GBP/USD 1,1901 +0,1% 1,1887 1,1866 -12,1% USD/JPY 137,06 +0,2% 136,84 137,29 +19,1% USD/KRW 1.303,99 -0,2% 1.306,39 1.314,41 +9,7% USD/CNY 6,7254 +0,0% 6,7248 6,7341 +5,8% USD/CNH 6,7325 -0,1% 6,7375 6,7482 +6,0% USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8500 7,8498 +0,7% AUD/USD 0,6772 +0,2% 0,6757 0,6725 -6,7% NZD/USD 0,6130 +0,0% 0,6129 0,6107 -10,2% Bitcoin BTC/USD 19.460,51 +0,6% 19.342,92 19.976,63 -57,9%

Der Euro erreichte im Tagesverlauf erstmals seit 2002 die Parität zum Dollar. Der Dollarindex tendierte im späten Handel behauptet und kam damit klar von den Tageshochs zurück - gebremst von stark nachgebenden Marktzinsen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 95,73 95,84 -0,1% -0,11 +32,7% Brent/ICE 99,49 99,49 0% 0,00 +32,8%

Die Erdölpreise sackten wegen der Sorgen um die drohende Rezession mit einem möglichen Einbruch der Nachfrage um rund 8 Prozent ab. Sowohl der Preis für die US-Sorte WTI als auch der Brentpreis fielen unter 100 Dollar je Barrel. Doch auch auf der Angebotsseite fanden sich Verkaufsgründe. US-Präsident Joe Biden fliegt nach Saudi-Arabien, unter anderem um das Königreich von einer Steigerung der Erdölförderung zu überzeugen. Die Ölproduktion der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ist zwar im Juni hinter den Zielvorgaben zurückgeblieben. Die Gesamtproduktion der Opec stieg im Juni aber.

Neben den sinkenden Erdölpreisen gilt Kupfer als Rezessionsbarometer. Der Preis des wichtigen Industriemetalls fiel um 5 Prozent. Im vergangenen Monat war der Preis um ein Fünftel eingebrochen, seit dem jüngsten Allzeithoch im März hat sich Kupfer um 30 Prozent verbilligt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.725,52 1.726,16 -0,0% -0,64 -5,7% Silber (Spot) 18,95 18,93 +0,1% +0,02 -18,7% Platin (Spot) 847,50 849,38 -0,2% -1,88 -12,7% Kupfer-Future 3,33 3,30 +0,9% +0,03 -25,1%

Gold war trotz der unsicheren Zeiten nicht gefragt. Der feste Dollar belastete den Preis des Edelmetalls, außerdem geriet Gold in den Strudel sinkender Rohstoffpreise - vor allem bei Basismetallen. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 1.728 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank hat erstmals eine Leitzinserhöhung um einen halben Prozentpunkt angekündigt und schließt sich damit der aggressiven Straffungspolitik der US-Notenbank und anderer Zentralbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation an. Analysten rechnen mit weiteren Zinserhöhungen. Die Bank of Korea hob ihren siebentägigen Repo-Satz am Mittwoch - statt wie üblich um 25 Basispunkte - um 50 Basispunkte auf 2,25 Prozent an und erhöhte den Zinssatz damit zum dritten Mal in Folge und zum sechsten Mal seit August 2021.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

*Neuseeland/Zentralbank erhöht Cash Rate um 50 Bpt auf 2,5%

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Exporte sind in der ersten Jahreshälfte in Yuan um 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Im Juni sind die Ausfuhren damit deutlicher angezogen als zuvor, wie aus den am Mittwoch von der Allgemeinen Zollverwaltung veröffentlichten Daten hervorgeht. In den ersten fünf Monaten war ein Anstieg von 11,4 Prozent verzeichnet worden. Die Importe legten in der ersten Jahreshälfte um 4,8 Prozent zu, nach einem Anstieg von 4,7 Prozent im Zeitraum Januar bis Mai.

US-ROHÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,8 Millionen Barrel vermeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,9 Millionen Barrel nach minus 1,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,9 Millionen und bei Benzin ein Minus von ebenfalls 0,9 Millionen Barrel.

BOEING

hat die Auslieferungen ihrer Flugzeuge des Typs 737 Max im Juni gesteigert, nachdem Lieferkettenengpässe und andere Schwierigkeiten den Flugzeughersteller daran gehindert hatten, die Jets zu Beginn des Jahres schneller an die Kunden auszuliefern.

