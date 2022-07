DAX schaffte Reversal am Dienstag aber steht zum Mittwoch wieder auf "Los". Genau diesem Umfeld und Fakten gilt heute meine Aufmerksamkeit. DAX mit Reversal am Dienstag Der DAX konnte am zweiten Handelstag dieser Woche zum zweiten Mal die Vortageslevels nicht halten und musste mit einem Abwärtsgap in den Tag starten. ...

