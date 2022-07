Der DAX dürfte nach den Kursgewinnen am Vortag am Mittwoch erst einmal wieder unter Druck geraten. Knapp 30 Minuten vor dem Handelsstart signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,6 Prozent auf 12.827 Punkte; sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird knapp ein halbes Prozent schwächer erwartet. Vor den mit Spannung erwarteten Verbraucherpreiszahlen aus den USA am Nachmittag dürften sich die Anleger eher zurückhalten.Alle aktuellen Entwicklungen ...

