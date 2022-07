DJ UBS bestellt Khan zum alleinigen Leiter des Global Wealth Management

Von Margot Patrick

ZÜRICH (Dow Jones)--Die UBS Group AG hat Iqbal Khan mit Wirkung zum 3. Oktober zum alleinigen Chef der Vermögensverwaltung bestellt. Sein bisheriger Co-Leiter im Global Wealth Management, Tom Naratil, werde dann zurücktreten, teilte die Schweizer Großbank mit. Zudem sei Naureen Hassan von der Federal Reserve Bank of New York abgeworben worden, um im Oktober Naratils Nachfolge in seinen weiteren Funktionen als President UBS Americas und Chief Executive der Americas Holding Company anzutreten. Hassan war vor ihrer Tätigkeit bei der US-Notenbank für Morgan Stanley als Chief Digital Officer im Wealth Management tätig.

Die Bestellungen unterstreichen das Bestreben der Bank, ihre internationale, sehr wohlhabende Kundschaft neben einer weniger anspruchsvollen, aber immer noch wohlhabenden Kundschaft in den USA zu bedienen, die sie verstärkt über digitale Plattformen erreichen will.

Naratil beendet mit seinem Rückzug eine 39-jährige Karriere bei der UBS und einer ihrer Vorläuferbanken, PaineWebber. 2018 wurde er Co-President Global Wealth Management, das er mit Khan leitete, seit dieser 2019 von der Credit Suisse zur UBS kam.

Kahn hatte im September 2019 international für Schlagzeilen gesorgt, als er bemerkte, dass er und seine Frau von Privatdetektiven beschattet wurden. Wie sich herausstellte, war er im Auftrag eines Credit-Suisse-Vorstandes beschattet worden, während er von dieser Bank zur UBS wechselte. Der damalige CEO der Credit Suisse musste wegen der Reputationsschäden zurücktreten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2022 02:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.