DJ DIW-Chef Fratzscher fordert "dringend" Entlastungen wegen hoher Preise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat von der Bundesregierung "dringend" weitere Entlastungen gefordert, um den Menschen wegen der hohen Inflation und den hohen Gaspreisen unter die Arme zu greifen.

"Die Situation ist bedrohlich", sagte Fratzscher im ZDF-Morgenmagazin. "Wir haben schon für viele Menschen heute eine Notsituation - nicht weil es eine Knappheit gibt, sondern weil die Preise explodiert sind". Die betreffe gerade Menschen mit geringem Einkommen.

Man sei bereits in einer Krise in Form von höheren Preisen und zunehmender sozialer Polarisierung. Breits seit zehn Jahren gebe es in den Städten explodierende Mieten. Bei Arbeit, Gesundheit und Bildung gehe die soziale Schere auf. "Die Politik ist gut beraten, jetzt diese Notsituation auch zu erkennen und zu handeln", so Fratzscher.

Mit Blick auf die bisherigen Entlastungspakete in Höhe von 30 Milliarden Euro sagte Fratzscher: "Die Politik tut noch nicht genug, um die Menschen, die wirklich Hilfe benötigen, die keine Schutzmechanismen haben, zu entlasten." Besonders Rentner und Menschen mit Sozialleistungen würden nicht genug unterstützt werden. Die Menschen brauchten jetzt dringend Geld in der Tasche, so Fratzscher.

Sinnvoll sei auch eine Gaspreisdeckelung bei Verbrauchern für eine gewisse Grundmenge an Gas, die notwendig sei zum Heizen und Kochen. Hier könnte der Staat einen Deckel setzen und die Gasanbieter entsprechend kompensieren.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2022 02:45 ET (06:45 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.