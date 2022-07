Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/68: Scherzfrage an Valneva & Marinomed, weil die 40% beeindrucken, voestalpine-Fall, Quiz-Aviso Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/68 geht es um den neuerlichen Fall unter 6000 Punkte im ATX TR, den 3. Börsegeburtstag der Addiko Bank, den neuerlichen Unter-20-Fall der voestalpine am 15. Jahrestag des All-time-Highs, News von der CA Immo und dem Zufall, dass Gurktaler nach dem Nehammer-Sager "Alkohol und Psychopharmaka" mit schnellen 40 Prozent die beste Österreich-Akti ist. Ich ...

