Pyramid Analytics (Pyramid) gilt als führender Anbieter von Decision Intelligence-Plattformen in der SAP-Technologielandschaft. Ein neuer SAPinsider Technology Insight-Bericht, Creating Value Through Decision Intelligence in SAP Landscape, kommt zu dem Schluss, dass Decision Intelligence in der Lage ist, mit der Nutzung veralteter Business-Intelligence-Tools in einer SAP-Umgebung verbundene Herausforderungen zu meistern. SAPinsider umfasst die größte und am schnellsten wachsende SAP-Mitgliedergruppe weltweit mit mehr als 500.000 Mitgliedern in 205 Ländern. Der kostenlose Bericht bietet konkrete Empfehlungen für SAP-Fachleute.

Wichtige Punkte:

Die zunehmende Komplexität von Unternehmen bringt einen größeren Bedarf mit sich, als Business Intelligence (BI) erfüllen kann.

Decision Intelligence füllt die Lücken, die alte BI-Tools aufweisen, und legt die Macht von Analysen in die Hände gewerblicher und technischer Nutzer.

Unternehmen wünschen sich Lösungen, mit deren Hilfe sie den enormen Wert, den die Daten in S/4HANA und anderen SAP-Datenquellen haben, für intelligente Entscheidungen nutzen können.

Datenintegration wird im SAPinsider-Bericht als entscheidender Aspekt der Pyramid Decision Intelligence Platform unterstrichen. Die Pyramid Platform dient als Punkt der Integration: durch Abrufen von Daten aus verschiedenen Quellen, so dass Unternehmen intern eine einzige Informationsquelle schaffen können. Die nahtlose Integration in andere geschäftskritische Anwendungen ist eine Notwendigkeit in der SAP-Technologielandschaft.

Decision Intelligence ist die nächste Big-Data-Analytics-Innovation

Die nächste große Innovation in der Analytik ist die künstliche Intelligenz (KI). Die Anwendung von KI in den Bereichen Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft unterscheidet Decision Intelligence von herkömmlichen Business-Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Qualifikationsbarriere, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die zum Vorbereiten und Analysieren von Daten und zum Erstellen und Teilen von Berichten und Dashboards erforderlich ist.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform liefert datengesteuerte Erkenntnisse, damit jeder schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen kann. Die Pyramid Platform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die einzigartige Kombination von Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Data Science mit KI-Anleitung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid Platform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics

Vollständige, einheitliche Entscheidungsintelligenz

Nur die Pyramid Decision Intelligence Platform vereint Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft in einer einzigen, integrierten Plattform. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zur Nutzung verschiedener Tools und die damit verbundenen Lizenzkosten sowie die Komplexität der Administration. Niedrigere Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO), schnelle Einführung, schneller und direkter Zugriff auf alle verfügbaren Daten sowie branchenführende Benutzerakzeptanz bedeuten eine schnellere Wertschöpfung. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kann vor Ort, in einer privaten oder öffentlichen Cloud bereitgestellt, in andere Apps eingebettet oder über Managed Services Provider (MSP) bereitgestellt werden.

Zitate

Dave Henry, Senior VP Strategische Allianzen, Pyramid Analytics: "Decision Intelligence kombiniert wirklich das Beste von herkömmlichen Analyseplattformen für Unternehmen mit einem moderneren Ansatz. Das Ziel ist es letztlich, den Menschen dabei zu helfen, alle relevanten Daten für bessere Entscheidungen, schnellere Ergebnisse, Problemfindung und die Ausschöpfung von Gelegenheiten zur Förderung von Innovationen zu nutzen.

"Wir können den Wunsch nach umfassenden Analysen mit Daten aus mehreren Systemen erkennen. Wir tragen hierzu bei und verbessern gleichzeitig die tägliche Nutzung von SAP. Über Pyramid können wir etwas, was wir für ein erstklassiges Erlebnis halten, bei SAP einbringen und diese Optionen dabei auf moderne Cloud-Datenlager wie Redshift und Snowflake ausweiten."

Kumar Singh, Forschungsleiter SAPinsider: "Das, was die Plattform von Pyramid umfassend macht und in der Kategorie der Decision Intelligence platziert, ist die Tatsache, dass damit die gesamte Analyse-Pipeline abgedeckt wird und Funktionen wie Self-Service-Datenermittlung und Zusammenarbeit unterstützt werden. Nutzer sämtlicher Kompetenzniveaus können so unabhängig oder im Team arbeiten. Plattformen wie die von Pyramid tragen dazu bei, dass maximaler Wert aus SAP-Investitionen gezogen werden kann. Sie können als einzige Informationsquelle fungieren, indem sie disparate Datenquellen anzapfen, die Zusammenarbeit fördern und so eine datengestützte Kultur aufbauen.

"Analysen müssen eine starke Hilfe bei der Entscheidungsfindung sein, damit man ein wirklich datengestütztes Unternehmen schaffen kann. Damit dies geschieht, müssen sie von Nutzern aller Kompetenzstufen beim Treffen datengestützter Entscheidungen in ihrer täglichen Arbeit genutzt werden."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist der nächste Schritt in der Analytik. Unsere vereinheitlichte Plattform für Entscheidungsintelligenz liefert Erkenntnisse, mit denen jeder schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen kann. Die Pyramid Decision Intelligence Platform bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen in einer No-Code-Umgebung. Die Pyramid-Plattform kombiniert auf einzigartige Weise Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft in einer einzigen Umgebung mit KI-Anleitung, wodurch Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation vorangetrieben werden. Die Pyramid Platform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

