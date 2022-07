DGAP-Ad-hoc: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Allterco JSCo veröffentlicht vorläufige Umsatzzahlen für H1 2022 Sofia / München, 13. Juli 2022 - Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco"), ein Anbieter von IoT- und Smart Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, meldet nach vorläufigen Daten einen Anstieg der IoT-Umsatzerlöse für H1 2022 aus dem Verkauf von Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um 37,1 %* im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf BGN 35,9 Mio. (EUR 18,3 Mio.). Während die Umsätze aus dem Verkauf von Smart-Home-Geräten der Marke Shelly um 37,5 % auf BGN 34,2 Mio. (EUR 17,5 Mio.) stiegen, erhöhten sich die Umsätze aus dem Verkauf von MyKi-Ortungsgeräten um 28,3 % auf das Vor-Pandemie-Niveau von BGN 1,7 Mio. (EUR 0,9 Mio.), was vor allem auf die Erholung des Marktes für Ortungsgeräte nach der Pandemie zurückzuführen ist. Mit diesen Umsätzen übertraf Allterco JSCo das Budget und die Prognose sowohl für Q2 2022 als auch für H1 2022. Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 beschleunigte sich das Wachstum des Unternehmens und entspricht damit den Erwartungen des Managements, das für 2022 eine jährliche Wachstumsrate von 43 % erwartet. Die Gesellschaft wird die konsolidierten Zahlen für H1 2022 innerhalb der gesetzlichen Fristen bis zum 29. August 2022 offiziell bekannt geben. * Die Veränderung zeigt nur das jährliche Umsatzwachstum des IoT-Geschäfts und berücksichtigt nicht die Umsatzerlöse aus Value-Added-Services in Asien in Höhe von BGN 2,2 Mio. (EUR 1,1 Mio.), die vor dem Verkauf des asiatischen Telekommunikationsgeschäfts im ersten Halbjahr 2021 erzielt wurden. ** EUR-/BGN-Wechselkurs vom 13. Juli 2022 - EUR 1 = BGN 1,95583 Mehr Informationen unter allterco.com. Investor Relations Kontakt

