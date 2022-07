Villach (ots) -16 flexible Module mit Zertifikats-AbschlussNeben der Beratung von Hotels, Destinationen und Unternehmen der touristischen Infrastruktur ist das Consultingunternehmen Kohl > Partner seit 40 Jahren auch im Bereich Seminare und Trainings aktiv. In diesem Jahr bieten die Berater:innen erstmalig einen modularen Lehrgang speziell für den Bereich Hotelmarketing an. Die Teilnehmer:innen haben die Wahl unter 16 verschiedenen Online- und Präsenz-Kursen, an denen sie zwischen September 2022 und Mai 2023 teilnehmen können. Abgeschlossen wird die professionelle Fortbildung, die insgesamt sieben volle Kurstage umfasst, mit einem Zertifikat. Während der gesamten Laufzeit wird jede:r Teilnehmer:in von einem Guide aus dem K>P-Team individuell betreut. Durch die flexible Kurswahl ist der hybrid abgehaltene Lehrgang für Einsteiger:innen wie für Marketing-Kenner:innen gleichermaßen geeignet.Die Anforderungen an Marketing-Mitarbeiter:innen im Hotel sind vielschichtig: Grafikkenntnisse, ein gutes Sprachgefühl, Online-Kompetenzen, erste Erfahrung im Bereich Employer Branding, Verkaufsexpertise und zumindest Grundkenntnisse im Controlling sind gefragt. Meist sind die Mitarbeiter:innen in einigen Bereichen bereits Expert:innen, in anderen Feldern aber noch weniger erfahren. Im neuen Marketing-Lehrgang von Kohl > Partner haben sowohl Einsteiger:innen als auch Marketing-Kenner:innen die Möglichkeit, sich genau die Felder auszuwählen, in denen ihrer Ansicht nach noch Nachholbedarf besteht. Von Anfang an stellt das Beratungsunternehmen jedem:r Teilnehmer:in einen Guide aus dem K>P-Team zur Seite, der gemeinsam mit ihnen die Zielsetzung absteckt, sinnvolle Module auswählt und sie den gesamten Lehrgang über begleitet.Insgesamt umfasst der Workshop sieben volle Kurstage. Allen Veranstaltungen gemein sind der starke Praxisbezug und die bewusste Entscheidung für kleine Gruppengrößen, um Interaktion und intensiven Austausch zu fördern. Neben der verpflichtenden Auftaktveranstaltung mit dem Schwerpunkt Marketing-Strategie und der Abschlussveranstaltung haben die Teilnehmer:innen die Wahl von bis zu zehn weiteren Kursen, teils als Online- teils als Präsenz-Veranstaltung, die flexibel aus den 16 angebotenen Tages- und Halbtagsseminaren zusammengestellt werden können:- Berühren statt belästigen: Warum Touchpoint-Marketing erfolgreich(er) ist- Der Newsletter als Kundenbinder und Umsatzbringer- Der Weg zur richtigen Marketing-Agentur für Ihr Hotel - gesucht, gefunden und verbunden- Die Aufgaben des Marketing-Mitarbeiters als Schnittstelle zu anderen Abteilungen- Influencer-Marketing als fester Bestandteil in Ihrem Marketing-Mix- Innovative Preisstrategien für Ihren Betrieb- Kooperationen & aktiver Verkauf: Old but good- Marketing-Controlling - wie macht man Marketing messbar?- Presse- & Öffentlichkeitsarbeit: Do it yourself - von Storytelling bis Krisenkommunikation- Social Media-Marketing Fokus: organic- Social Media-Marketing Fokus: paid- So gelingt erfolgreiches Mitarbeiter-Marketing- Texte schreiben, die gelesen werden- Werbemittel & Drucksorten im digitalen Zeitalter- Zeit für starke Geschichten: Storytelling & Content Creation- Zielgruppengerechte Angebote & Packages gestalten und neue Gäste gewinnenStart der Seminarreihe ist September 2022, abgeschlossen wird der Lehrgang mit einem Zertifikat im Mai 2023. Die Kosten für die insgesamt sieben vollen Kurstage betragen pro Teilnehmer:in 2.970 Euro zzgl. MwSt. Weitere Informationen, Fördermöglichkeiten und Online-Registrierung unter https://www.ots.at/redirect/kohl-partner.Über Kohl > Partner: Die Kohl & Partner GmbH ist ein unabhängiges und international tätiges Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt im alpinen Raum und mehr als 40 Jahren Erfahrung. Das Tourismusberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Villach (Österreich) ist spezialisiert auf die Hotel- und Tourismuswirtschaft und verfügt aktuell über ein Netzwerk aus sieben Büros in vier Ländern sowie ein Berater-Team von über 40 Experten.www.kohl-partner.atPressekontakt:Michael Köck, MAKohl & Partner GmbHHans-Gasser-Platz 99500 Villach, ÖSTERREICHTel. +43 (0)4242 21123E-Mail: seminar@kohl-partner.atPressekontakt:Yvonne PollakowskyKohl & Partner GmbHHans-Gasser-Platz 99500 Villach, ÖSTERREICHTel. +43 (0)4242 21123E-Mail: yvonne.pollakowsky@kohl-partner.euOriginal-Content von: Kohl & Partner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133568/5271637