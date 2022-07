DJ Gerresheimer-CFO: Gasversorgung gesichert - Produkte systemrelevant

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verpackungshersteller Gerresheimer sieht seine Gasversorgung trotz aktuellen Stillstands bei der Gaspipeline Nord Stream 1 zu einem guten Preis gesichert.

"Wir haben uns rechtzeitig letztes Jahr langfristig mit den Energielieferverträgen abgesichert, um uns vor den höheren Energiekosten zu schützen, und die haben wir auf einem Niveau abgeschlossen, das deutlich unter den heutigen Preisen liegt", sagte Finanzvorstand Bernd Metzner im Interview mit Dow Jones Newswires. "Unsere Gasversorgung ist gesichert."

Der MDAX-Konzern habe Lieferverträge mit den größten europäischen Gasherstellern, aber auch mit lokalen Gasversorgern.

Sollte Nord Stream 1 abgeschaltet werden, müsse der Gasversorger woanders zukaufen, so Metzner. "Er hat nicht das Problem, dass er kein Gas bekommt, er muss sich das dann woanders dazukaufen, er muss ja seine Lieferverpflichtungen erfüllen."

Zudem habe die Gerresheimer AG "financial hedges" mit den führenden Investmentbanken abgeschlossen. Der Konzern sei sehr breit und - aus Risikomanagement-Gesichtspunkten sehr klug - abgesichert. "Und das hilft natürlich jetzt."

Zudem stelle Gerresheimer in seinen sechs deutschen von insgesamt 37 Werken auch "systemkritische Produkte" für die Pharmaindustrie her. Dazu gehören Metzner zufolge beispielsweise auch Impffläschchen für Covid-19-Impfstoffe. Der Konzern produziert Verpackungen aus Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie.

Sollte die Gasversorgung für die Industrie in Deutschland rationiert werden - was er nicht glaube - "ziehen wir das As im Ärmel, dass wir wesentlicher Bestandteil des Gesundheitssystems sind", sagte Metzner.

Gleichwohl sei Gerresheimer dabei, die Abhängigkeit vom Gas deutlich zu reduzieren. Bis 2030 sei das Ziel, den CO2-Ausstoß zu halbieren, so Metzner. Der Düsseldorfer Konzern habe bereits begonnen, die Gasschmelzwannen - die größten Energieverbraucher - sukzessive durch Wannen zu ersetzen, die bis zu 50 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Quellen beheizt und betrieben werden können, sagte er.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2022 03:38 ET (07:38 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.