NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Auto1 nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler sei mit der Zahl der verkauften Fahrzeuge etwas unter seiner und der durchschnittlichen Analystenschätzung geblieben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Wichtig sei aber, dass das Rohergebnis je Fahrzeug (GPU) - also der Verkaufserlös minus Ankaufpreis - weiter nach oben tendiere. Das Management habe im Privatkundenbereich ein GPU von über 980 Euro prognostiziert. Er jedoch halte ein GPU-Niveau von deutlich über 1000 Euro für den "Schlüssel zur Wiederherstellung des Anlegervertrauens und für eine Neubewertung der Aktie"./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 07:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 07:10 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2LQ884

