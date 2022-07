Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank steht unter Handlungsdruck, denn trotz der ersten Zinserhöhungen steigt die Inflation weiter, so die Analysten der Helaba.So würden auch die heute anstehenden US-Verbraucherpreisdaten erneut einen höheren Zuwachs im Jahresvergleich aufweisen als bisher. Zuletzt habe die Benzinpreisdynamik im Vergleich zur Gesamtinflation jedoch abgenommen. Dies zeige, dass jenseits der erhöhten Energiepreise auch andere Warengruppen an dem Preisauftrieb beteiligt seien. Dennoch sollte das Bild nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bis zur Monatsmitte einen nochmals kräftigen Anstieg der Benzinpreise gegeben habe, der zu der hohen monatlichen Preissteigerungsrate beitrage. Daher sei insgesamt trotz eines kräftigen Basiseffektes mit einem Anstieg der Jahresteuerungsrate auf 8,7% zu rechnen. Es wäre ein neues zyklisches Inflationshoch und die FED werde sich in der Absicht bestärkt sehen, Ende dieses Monats das Leitzinsband ein weiteres Mal um 75 Basispunkt zu erhöhen. ...

