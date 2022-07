Mercedes-Benz will laut einem Medienbericht die Produktion seines ersten Elektromodells EQC im Mai 2023 einstellen. Davon soll nicht nur die Produktion in Bremen, sondern auch in China bei Beijing Benz Automotive (BBAC) betroffen sein. Das berichtet Business Insider unter Berufung auf ein Schreiben des Herstellers an seine Vertriebspartner. Darin soll beim Modell N 293, wie der EQC intern heißt, der ...

