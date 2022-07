Gelnhausen (ots) -In diesem spannenden Buch geht es um das Jahr 2050 - die Welt wird zu dieser Zeit von der Geldelite regiert und eine Gruppe von Jüngeren und etwas Älteren versucht sich dagegen zu sträuben.Wird das gelingen?Vorerst nicht. Die Geldelite versucht mit allen Mitteln an der Macht zu bleiben. Was anfangs auch gelingt. Es ist ein Kampf von internationalen jungen Menschen, gegen die Macht des Stärkeren. Wo sitzt diese Macht? Das gilt es herauszufinden.Können menschlicher Geist, die Liebe und ein kleines fünfjähriges Mädchen das Geld zu Fall bringen? Es gelingt. Ein wirklich spannender Weg, den der Leser hier mitgehen darf.Zum Buch: Coronima X: 2050 Wer regiert jetzt die Welt? von Hans Pries, 9,80 Euro, 270 Seiten, ISBN: 9783755781653, e-book: ASIN B0B192T2XN, 6,49 EuroPressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5271683