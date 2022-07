Ismaning (ots) -Kennen Sie Menschen, die in jeder Situation gelassen wirken, und die auch dann noch cool bleiben, wenn "die Hütte brennt"? Es gibt diese Typen, die sich für ihre Nervenstärke glücklich schätzen können. Der Mehrzahl der Menschen in Deutschland geht es jedoch ganz anders: Rund 60 Prozent fühlen sich im Alltag regelmäßig stark gestresst und dauerhaft angespannt. Das macht sich auch körperlich bemerkbar. Denn Muskeln und Nerven reagieren auf Stress zum einen mit Verspannungen vor allem im Kopf-, Nacken- und Schulterbereich und führen zum anderen zu schneller Reizbarkeit, Erschöpfung und Niedergeschlagenheit. Einfach mal auf den Reset-Knopf drücken? Wenn das so einfach wäre! Aber es gibt in der Tat einen guten Weg, überreizte Muskeln und Nerven in ihrer Funktion zu unterstützen. Das patentierte Nahrungsergänzungsmittel Magnesium-Diasporal® Depot Muskeln + Nerven (Apotheke) stellt in perfekt abgestimmter Dosis aktives Magnesium und die Nervenvitamine B1, B2, B6 und B12 als Kombination zur Verfügung. Dank der einzigartigen 2-Phasen-Technologie mit Sofort- und Langzeit-Effekt sorgt es schnell und über den ganzen Tag für die Freisetzung von Magnesium und B-Vitaminen für entspannte Muskeln und Nerven. Die neue Art von "Stress, lass nach".Eine Extraportion Entspannung in angespannten LebensphasenFast jeder Einzelne kennt Stress im Alltag. Ob im Management oder angestellt, ob Mutter oder Vater oder Student:in - wir alle haben mit hohen Anforderungen zu tun und oftmals auch zu kämpfen. Zu den eigenen täglichen Challenges kommt das, was im Hintergrund mitschwingt: Die Gedanken an weltweite Krisen, die Pandemie, den Klimawandel, mögliche wirtschaftliche Auswirkungen. Das alles intensiviert die Belastungen und lässt den Akku immer schneller auf Null runterfahren. Die wenigsten von uns können aussteigen, sich lange Erholungsphasen gönnen, sich auf eine einsame Insel zurückziehen. Und ganz ehrlich: Wollen wir das wirklich? Oder möchten wir einfach mit den Anforderungen entspannter umgehen können und uns gut fühlen, wenn wir stressige Situationen oder Tage locker gemeistert haben? Dafür kann man über die Ernährung und insbesondere über sinnvoll ergänzende Mikronährstoffe in besonderen Anspannungsphasen etwas tun. Perfekt ist eine Kombination aus Magnesium und B-Vitaminen. Alles Mikronährstoffe, die dem Körper helfen, einerseits vital, andererseits entspannt zu bleiben. Allerdings sollten diese in einer hochwertigen, körperfreundlichen und sehr gut verfügbaren Form vorliegen. Das ist wichtig, damit das Nährstoff-Add-on auch effektiv werden kann.Patente Stresslöser: Supermineral Magnesium mit B-VitaminenMagnesium ist ein Supermineral, das an mehr als 600 Vorgängen im Körper beteiligt ist, unter anderem die Ausschüttung von Stress-Hormonen reguliert und zu einer normalen Funktion des Nervensystems beiträgt. Außerdem ist dieser Mineralstoff, den der Körper nicht selbst bilden kann, essenziell für die Muskelfunktion. Wer häufiger unter Verspannungen leidet, dem wird empfohlen, den Magnesiumspiegel zu unterstützen. Auch B-Vitamine sind in strapaziösen Zeiten wichtig. Die Vitamine B1, B2, B6 und B12 sind die bekannten "Nerven-Vitamine", weil sie sowohl an der Nervenfunktion als auch an deren Regeneration beteiligt sind. Jedes der B-Vitamine hat dabei eine spezifische Funktion: B1 sorgt für die richtige Signalübertragung zwischen Nerven und Muskulatur, B2 ist wichtig für das Nervensystem und für die Energiegewinnung, B6 ist ein Schlüsselnährstoff für den Aufbau von Nervenbotenstoffen, B12 schützt und regeneriert Nervenzellen. Gemeinsam sind diese B-Vitamine etwas für starke Nerven.Magnesium und B-Vitamine: Perfektes Duo für ein bewegtes LebenUm über den ganzen Tag von einem Plus an Vitalität und Nervenkraft zu profitieren, hat der Mineralstoffspezialist Protina Magnesium-Diasporal® DEPOT Muskeln + Nerven entwickelt - und ist für diese innovative 2-Phasen-Tablette patentiert worden. Was bedeutet das? Das freiverkäufliche Apotheken-Präparat enthält hochwirksames Magnesium und hochwertige B-Vitamine in einer 2-Phasen-Tablette. Die Sofort-Phase (rot) besteht aus unmittelbar aktivem Magnesium und den Vitaminen B2 und B12. - für einen entspannten Start in den Morgen. Die langsam freisetzende zweite Phase (weiß) setzt sich aus Langzeit-Magnesium und den Vitaminen B1 und B6 zusammen - für einen Tag ohne stressbedingte Verspannungen. In dieser Kombination ist die patentierte Tablette eine sehr gute Unterstützung vom "Ich muss" zum "Ich kann". Den Organismus ernährungsphysiologisch sinnvoll zu unterstützen, ist ein guter und gesunder Beitrag zu einem guten Körpergefühl im herausfordernden Alltag.* Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei. Der Vitamin B-Komplex (B1, B2, B6, B12) unterstützt die normale Nervenfunktion.Pressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHLeitung Public RelationsAndrea BeringerAdalperostraße 3785737 Ismaning+49 (0)89 996 553 138beringer.andrea@protina.dewww.diasporal.deOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/5271742