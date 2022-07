München (ots) -Das neue Wohnzimmer am Nachmittag öffnet seine Türen am Montag, 25. Juli um 15:10 Uhr im Ersten und in der ARD MediathekTreten Sie ein, nehmen Sie Platz, fühlen Sie sich wie zuhause! Das "Team Hirschhausen" heißt seine Zuschauerinnen und Zuschauer willkommen in dem neuen Wohnzimmer des Ersten am Nachmittag. Lebensnah informieren und gut unterhalten, das wollen die Gastgeber Dr. Eckart von Hirschhausen, die Ärztin Dr. Yael Adler, ARD-Wetter-Experte Sven Plöger, Koch-Profi Philipp Zitterbart, Wissenschaftsreporterin Katharina Adick und die Seniorin Johanna Höfel in ihrer neuen Sendung.Körperliche und geistige Gesundheit, aber auch gesellschaftlich relevante Themen wie etwa nachhaltiges Leben stehen dabei im Mittelpunkt. Einfach alles, über das man sich auch in der Familie oder mit seinen Gästen im Wohnzimmer unterhält. Und ebenso persönlich, authentisch und unmittelbar ist die Atmosphäre, in der Dr. Eckart von Hirschhausen und sein Team montags bis freitags um 15:10 Uhr ihre generationsübergreifenden Gespräche führen.Oli.P, Stefanie Stahl, Bijan Kaffenberger, Maria Popov, Hanna Emde - das sind Themen und Gäste in der ersten Woche bei "Team Hirschhausen! Einfach besser leben":Wie klappt das Zusammenleben im Mehrgenerationen-Wohnprojekt? Das schauen sich Entertainer Oli.P und sein Sohn Ilias zum Auftakt am Montag, 25. Juli, an. Und der junge Politiker Bijan Kaffenberger erzählt, wie er seit seiner Kindheit mit dem Tourette-Syndrom lebt.Am Dienstag, 26. Juli, begleitet "Team Hirschhausen" Senior:innen bei ihren ersten Schritten ins Online-Dating. Zu Gast ist Psychotherapeutin Stefanie Stahl, Expertin, wenn es um Bindungsängste und Liebe geht. Generationen- und Sprachbarrieren überwinden die 85-jährige Annemarie Thönissen und die 30-jährige Journalistin Maria Popov in der Rubrik "Enkel:in-Deutsch/Deutsch-Enkel:in". Und Physiotherapeutin Laura Cramer zeigt Übungen für den Beckenboden - auch für Männer.Am Mittwoch, 27. Juli, wird es einfach lecker bei "Team Hirschhausen": Philipp Zitterbart zaubert ein Menü aus den Kühlschrank-Resten, die Zuschauer Toni Brajdic mitbringt. In der Sprechstunde erklärt Dr. Yael Adler, wie wir besser und gesünder schlafen können. Ärztin Dr. Anna Brock berichtet von ihrem persönlichen Kampf mit Long Covid und warum es wichtig ist, die Erkrankung ernst zu nehmen.Der Donnerstag, 28. Juli, steht ganz unter dem Motto "Gesunde Erde, gesunde Menschen": Sven Plöger zeigt, wie der Klimawandel der Alpenregion zu schaffen macht und wie es klappt, nachhaltiger zu reisen. Tierärztin Hannah Emde - bekannt aus der ARD-Doku-Reihe "Hannah goes wild" - gibt faszinierende Einblicke in ihre Arbeit mit wilden Tieren auf der ganzen Welt.Am Freitag, 29. Juli, klärt Dr. Yael Adler auf, welche Nahrungsergänzungsmittel sich lohnen - und welche nicht. Verbraucher-Expertin Katharina Adick hat recherchiert, was eigentlich hinter dem großen CBD-Hype steckt und was die modernen Cannabisprodukte wirklich können. Außerdem in der Rubrik "Die geschenkten 10 Minuten": Eckart von Hirschhauen besucht die amtierende Weinprinzessin Linda Trarbach in ihrer Heimat im Ahrtal. Wie sieht es dort ein Jahr nach der Flutkatastrophe aus?"Team Hirschhausen! Einfach besser leben" startet in 50-minütigen Folgen ab dem 25. Juli und läuft bis zum 11. August 2022 montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten. Alle Folgen sind 12 Monate nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar."Team Hirschhausen! Einfach besser leben" ist eine Produktion von Ansager & Schnipselmann und Hirschhausen Media im Auftrag der ARD Degeto. Produzenten: Jürgen Schulte und Christoph Knieper, Redaktion: Carsten Wiese (WDR)Unter presse.daserste.de finden akkreditierte Journalist:innen u.a. zwei Folgen von "Team Hirschhausen! Einfach besser leben" sowie ein ausführliches Presseheft zu dem neuen Nachmittagsformat.O-Töne von Eckart von Hirschhausen und aus der Sendung werden demnächst auch bei ARD TVAudio zur Verfügung stehen.Die website ist in Kürze unter www.DasErste.de/team-hirschhausen abrufbar.Fotos unter ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/558944-898,E-Mail: lars.jacob@ard.deAnna Nisch und Marc Meissnerplanpunkt PRTel.: 0221/91 255 70E-Mail: post@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5271775