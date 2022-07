Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Rezessionssorgen auf beiden Seiten des Atlantiks haben dazu beigetragen, dass die Inflationserwartungen seit Wochen rückläufig sind, während die Jahresteuerungsraten noch zulegen, so die Analysten der Helaba.Daher sei davon auszugehen, dass FED und EZB aufgrund der aktuell hohen Inflation gegensteuern und die Leitzinsen erhöhen würden. Mit einer fortgesetzten Versteilung der Bundkurve sei nicht zu rechnen. Auch die anhaltenden Sorgen vor einer Gasknappheit in Deutschland und Europa würden dazu beitragen, dass die Renditen vor allem am langen Ende gedrückt würden. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen scheine auf dem Weg Richtung 1,0% zu sein, nachdem sie noch Mitte Juni bei 1,92% gelegen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...