Schon seit Monaten hat die Steinhoff-Aktie einen schweren Stand an den Märkten und die vielen Krisen unserer Zeit machen es dem kriselnden Unternehmen nicht einfacher, sich behaupten zu können. Trotz allem haben die Bullen bisher nicht völlig aufgegeben, doch der Druck von oben will auch einfach nicht nachlassen.Aktuell steht bei Steinhoff (NL0011375019) die Marke bei 0,15 Euro im Fokus, während es auf der Nachrichtenseite kaum bis gar keine Neuigkeiten zu hören gibt. Erst am Dienstag wurde diese Marke mal wieder nach unten durchschritten, doch die Bullen ...

