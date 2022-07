Die Konsolidierung am Maklermarkt schreitet weiter voran. Am 12.07.2022 hat die [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH bekanntgegeben, die fhb Finanzberatung für Heilberufe GmbH übernommen zu haben. Die Akquisition wurde bereits zum 01.07.2022 wirksam. Stärkung im HeilwesengeschäftMit der Übernahme der fhb aus Esslingen am Neckar, die auf Apotheker, Ärzte und Zahnärzte spezialisiert ist, möchte sich der Münsteraner Maklerpool als wichtiger Player im Heilwesengeschäft positionieren. Nach der ...

