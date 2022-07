Ja, die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) ist seit Jahresanfang wirklich um 32,7 % eingebrochen. Wenn wir auf einen Chart blicken, so erkennen wir eine Performance, die von 41,93 Euro bis auf 28,23 Euro reicht. Wobei wir sagen können: Das Tief in diesem Jahr liegt sogar bei 26,95 Euro. Wir wollen uns heute jedoch nicht mit der Suche nach einem Tief oder einem möglichen Tief aufhalten. Nein, sondern bei der Vonovia-Aktie einmal schauen, was die Auslöser für den starken Abverkauf sind. Ich sehe einige Faktoren ...

