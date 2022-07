Der europäische Leitindex EuroStoxx50 verliert am späten Vormittag 0,51 Prozent auf 3469,41 Zähler.Paris / London - Europas Börsen haben am Mittwoch vor wichtigen US-Inflationsdaten leicht nachgegeben. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 0,51 Prozent auf 3469,41 Zähler. Der französische Cac 40 fiel mit 0,37 Prozent auf 6021,81 Punkte etwas weniger, während der britische FTSE 100 um 0,77 Prozent auf 7154,30 Punkte nachgab. Angesichts der US-Berichtssaison und vor...

Den vollständigen Artikel lesen ...