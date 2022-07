Die Aktien von Bayer haben am Mittwoch unter einem erneuten Dämpfer in puncto Glyphosat-Klagen gelitten. Die Titel des Chemie- und Pharmakonzerns büßten zuletzt 1,8 Prozent auf 55,44 Euro ein. Zeitweise wurde das Papier von Bayer sogar erstmals seit fast vier Monaten wieder zu Kursen unter 55 Euro gehandelt.Damit unterschritt Bayer zwischenzeitlich die in diesem Jahr bislang nur einmal getestete 200-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell knapp unter dieser Marke verläuft.Händler sahen es als schlecht ...

