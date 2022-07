Stillstand an der Börse ist für die meisten Anleger unangenehm. Der DAX macht genau das und steht still im Bereich von 12.800 Punkten. Diese Zurückhaltung ist verständlich, da sich die Investoren nicht aus der Deckung wagen wollen. Mit Spannung werden am Nachmittag neue Inflationsdaten aus den USA erwartet. Die Marktteilnehmer sind nervös, weil das Ergebnis ...

