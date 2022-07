HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fraport von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 56 Euro belassen. Der starke Kursrückgang schaffe eine Gelegenheit zum Einstieg, um dann von einer Restrukturierung zu profitieren, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zu anderen Flughafenbetreibern sei Fraport besser für steigende Kosten und Inflation gerüstet. Eine Kapitalmaßnahme sei derweil sehr unwahrscheinlich./bek/tav



