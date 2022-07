Stuttgart (ots) -ma 2022 Audio II: 5,54 Millionen Menschen hören im Sendegebiet SWR Radioprogramme / SWR DASDING gewinnt bundesweit Zuhörerschaft / SWR3 weiterhin erfolgreichstes Radioprogramm im SüdwestenBaden-Baden, Mainz, Stuttgart. Täglich schalten 5,54 Millionen Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Radioprogramme des SWR ein, womit der SWR weiterhin Marktführer im Sendegebiet ist. Bundesweit hören 6,56 Millionen Menschen Programme des SWR. Das ist die Bilanz der heute (13.07.2022) veröffentlichten Media-Analyse "ma 2022 Audio II".Zuwächse verzeichnen SWR1 Rheinland-Pfalz, SWR3, SWR DASDING und SWR Aktuell. Daneben sind einige Zahlen etwas rückläufig, so beispielsweise bei SWR1 Baden-Württemberg, SWR4 Baden-Württemberg und SWR4 Rheinland-Pfalz. SWR3 ist weiterhin das erfolgreichste Radioprogramm im Südwesten.SWR Intendant Kai Gniffke: "Der SWR versorgt mit seinen Radioprogrammen die meisten Menschen im Südwesten. Das ist ein Erfolg, den wir durch gut gemachtes Radio weiter ausbauen möchten. Ziel ist es, auch weiterhin über alle Altersgrenzen hinweg, zu informieren, zu unterhalten und das Radio der Zukunft mitzugestalten. Sehr erfreulich ist der bundesweite Zuwachs bei SWR DASDING - eine Welle, die informiert, unterhält und täglicher Begleiter für viele junge Leute ist."Die wichtigsten Ergebnisse im Detail:SWR1 Baden-Württemberg hören im Land täglich 1,11 Millionen Menschen. Es bleibt damit reichweitenstärkstes Landesprogramm. Bundesweit erreicht SWR1 Baden-Württemberg 1,20 Millionen Hörerinnen und Hörer.SWR1 Rheinland-Pfalz erreicht täglich 522.000 Hörerinnen und Hörer in Rheinland-Pfalz. Es ist somit das Landesprogramm in Rheinland-Pfalz mit den meisten Hörerinnen und Hörern. Im Bundesgebiet hören 650.000 Menschen das Programm.SWR2 erreicht täglich 325.000 Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das Kulturprogramm schalten bundesweit 368.000 Menschen ein.SWR3 ist erneut das beliebteste Radioprogramm des Südwestens. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schalten 2,69 Millionen Hörerinnen und Hörer SWR3 ein. Im Bundesgebiet hören 3,32 Millionen Menschen täglich das Programm.SWR4 Baden-Württemberg erreicht täglich 941.000 Menschen im Land. Bundesweit hat SWR4 Baden-Württemberg 1,04 Millionen Hörerinnen und Hörer.SWR4 Rheinland-Pfalz wird täglich von 295.000 Menschen in Rheinland-Pfalz eingeschaltet. Das Radioprogramm erreicht deutschlandweit 411.000 Menschen.SWR DASDING hören in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz täglich 383.000 Menschen. Bundesweit hat das junge Programm SWR DASDING/ SR UNSERDING täglich 513.000 Hörerinnen und Hörer.SWR Aktuell schalten im Sendegebiet täglich 157.000 Hörerinnen und Hörer ein. Bundesweit hören 159.000 Menschen das Informationsprogramm des SWR.Die ma Audio ist die Leitwährung für die Radionutzung in Deutschland. Für die "ma 2022 Audio" befragte die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma) die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren.Weitere Informationen unter: http://swr.li/ma-2022-audio-IINewsletter: SWR vernetzt (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Hannah Basten, Tel. 0711 929 11030, hannah.basten@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5272044