Warum nicht saisonal und damit zyklisch investieren? Wir haben überlegt: Wer könnte aktuell von den Hitzerekorden profitieren? Ein kurzer Rundumschlag mit verschiedenen Investitionsbeispielen.

Die jüngste Hitzewelle ist gerade abgeklungen, schon überschlagen sich die Wetterportale mit neuen Warnungen: Prognostiziert werden bis zu 40 Grad - im Juli könnten neue Temperaturrekorde geknackt werden. Diese ungewöhnlich heißen Temperaturen haben längst die Unschuld schöner Sommertage verloren. Für den Organismus sind hohe Temperaturen sehr belastend. Wenn das Thermometer über 37 Grad klettert, kann es nach aktuellem Forschungsstand sogar richtig gefährlich werden. Bei direkter Sonneneinstrahlung auf den Kopf kann ein Sonnenstich drohen. Hier reagiert der Körper mit Übelkeit und Fieber. Der Hitzschlag, bei dem sich die Körpertemperatur erhöht und Symptome wie Schwindel und Verwirrtheit dazu kommen, ist sogar lebensbedrohlich.

Doch nicht nur die direkten Hitzeauswirkungen sind ein Risiko für die Gesundheit. Die Erderwärmung führt auch dazu, dass in unseren Breiten plötzlich Krankheiten auftreten, die zuvor in anderen Klimaregionen beheimatet waren. Ein Beispiel wäre das West-Nil-Fieber. Die auslösenden Viren werden laut Robert Koch-Institut von Stechmücken zwischen Vögeln übertragen, aber auch Säugetiere und Menschen können infiziert werden. Die für Mitteleuropäer neue Infektionskrankheit wird als Auswirkung des Klimawandels diskutiert, in Deutschland gelten mittlerweile Bayern und Ostdeutschland als Hotspots.

Von solchen Entwicklungen abgesehen: Der Sommer ist dennoch für viele Menschen die Zeit, in der man vom Alltag etwas abschalten kann und viel draußen ist. Während der großen Ferien ist auch an den Börsen weniger los als sonst. Viele Anleger setzen im Urlaub auf Automatismen wie Stop Loss und schauen nicht mehr so oft ins Depot. Doch auch wenn in den Sommermonaten traditionell etwas weniger getradet wird: Gerade angesichts der aktuellen Marktentwicklungen sollte man seine Investments nicht völlig sich selbst überlassen.

Denn nicht nur die Gluthitze, auch der Blick ins Depot treibt so manchem Anleger den Schweiß auf die Stirn. Das bisherige Aktienjahr war eine einzige Herausforderung, zu viele Faktoren belasten die Märkte. Der größte Fehler beim Investieren ist ja bekanntlich, nicht zu investieren. Entweder man nutzt jetzt günstige Einstiegskurse - oder man schaut sich um und sucht nach Perlen, die trotz schlechter Gesamtlage aktuell gut performen.

General Mills: Gute Performance, gute Geschäftsergebnisse und leckeres Eis

Eine der ersten Ideen, auf die man bei Sommer, Sonne, Strand kommen könnte, wäre Speiseeis. Sieht man sich zum Beispiel den Lebensmittelkonzern Unilever mit seiner Eismarke Langnese an, folgt allerdings Ernüchterung. Das letzte Jahr und die zurückliegenden Monate in 2022 blieben Anleger enttäuscht zurück, auch wenn immer mal wieder ein Kurssprung für Hoffnung sorgte.

Deutlich erfolgreicher performt dagegen der US-Lebensmittelriese General Mills. Zu der Produktfamilie zählen über 100 Marken - darunter, passend für das Sommerthema, das eher hochpreisige Speiseeis Häagen-Dazs. Die Aktie ist seit Jahresanfang zweistellig im Plus und die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen können sich sehen lassen. So stieg der Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent auf 19,0 Milliarden US-Dollar, der operative Cashflow stieg sogar um elf Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar, schreibt das Unternehmen zu den Höhepunkten des ganzen Jahres.

Im vierten Quartal stieg der Nettoumsatz demnach um acht Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar. "Das Geschäftsjahr 2022 war ein weiteres erfolgreiches Jahr für General Mills und markiert das vierte Jahr in Folge, in dem wir Ergebnisse geliefert haben, die unsere Ziele für Umsatz- und Gewinnwachstum und Cash-Generierung erreicht oder übertroffen haben", wird Jeff Harmening, Chairman und Chief Executive Officer von General Mills, anlässlich der Ergebnispräsentation zitiert.

Beiersdorf: Nivea-Sonnenschutz als Wachstumstreiber

Nicht nur beim Sonnenbaden: Hautärzte empfehlen, sich mit Sonnencreme vor lichtbedingter Hautalterung und Sonnenbrand zu schützen. Eine Traditionsmarke, die bei Verbrauchern großes Vertrauen genießt, ist Nivea. Die beliebten Pflegecremes gehören zum Unternehmensdach von Beiersdorf. Der Konzern feierte im Juni ein Comeback im DAX, der Titel wurde im Austausch gegen Delivery Hero erneut in den deutschen Leitindex aufgenommen.

Die vorliegenden Zahlen zum ersten Quartal stimmen positiv: Laut Unternehmensangaben stieg der Konzernumsatz im ersten Quartal 2022 auf 2,2 Milliarden Euro (organisch plus 10,3 Prozent). "Alle Regionen und Marken trugen zum Wachstum bei. Vor allem erholten sich Produktkategorien, wie Deodorants, Gesichtsreinigung oder Lippenpflege, die am stärksten unter den Pandemie-Einschränkungen gelitten hatten. Der Unternehmensbereich tesa zeigte sich ebenso robust und erzielte einen Umsatz von 426 Millionen Euro. Er wuchs damit organisch um 5,1 Prozent", teilt Beiersdorf mit.

Vincent Warnery, Vorstandsvorsitzender der Beiersdorf AG fasst zusammen:

Hinter uns liegt ein sehr erfolgreiches erstes Quartal, in dem wir trotz eines herausfordernden Marktumfeldes wachsen konnten. Neben dem kontinuierlichen Erfolg von La Prairie, konnte Nivea im ersten Quartal seine Wachstumsdynamik weiter beschleunigen und in allen Regionen Marktanteile gewinnen. Unser Derma-Geschäft erreichte ein kräftiges Umsatzplus und übertraf damit den Wettbewerb signifikant.

Weiter heißt es zu Nivea, die Kernmarke sei im ersten Quartal organisch um 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen. Die Kategorien, die während der Lockdowns weniger gefragt waren, würden jetzt stark aufholen. "Zudem entwickelte sich der Bereich Sonnenschutz vielversprechend. Nivea konnte erneut Marktanteile über alle Regionen hinweg gewinnen, sowohl in Wachstumsmärkten wie Lateinamerika als auch in Europa. Besonders erfreulich ist die Entwicklung in Nordostasien, wo Nivea Marktanteile in China und Korea gewinnen konnte", führt das Unternehmen weiter aus.

Coca-Cola: Die koffeinhaltige Erfrischung pusht auch das Depot

Eine kühle Coke - für viele der Inbegriff eines Sommergetränks. Die beliebte Brause wurde 1886 erfunden und mutierte schnell zum Verkaufsschlager, nicht zuletzt durch geschickte Werbung und den unverkennbaren Schriftzug. Ein Mythos, der sich um die Marke rankt, ist, zum Beispiel, Coca-Cola habe sich den Weihnachtsmann ausgedacht. Das stimmt zwar nicht ganz, aber der uns heute bekannte alte Mann in coca-cola-rotem Mantel und weißem Bart wurde durch den Getränkehersteller erst populär und prägt bis heute unser Bild. Dass die "Coke" früher tatsächlich Kokain enthalten habe, bleibt Anlass für Spekulationen. Unstrittig ist dagegen, dass Coca-Cola zu den Lieblingsaktien des Value-Papst Warren Buffett zählt. Denn die Renditebeiträge, die die Aktie in den vergangenen Jahren lieferte, waren beachtlich.

Auch die vorliegenden Ergebnisse zum ersten Quartal 2022 sorgen für strahlende Augen: Nach Konzernangaben wuchsen die Nettoeinnahmen um 16 Prozent, das Betriebsergebnis stieg um 25 Prozent. Insgesamt ist der Durst auf die Kult-Limonade groß: Laut Statista wurden im vergangenen Jahr weltweit über 2,4 Milliarden Verkaufseinheiten abgesetzt, dies sind demnach rund 13,7 Milliarden Liter. In den Jahren zuvor, die Auswertung reicht bis 2004 zurück, war der Absatz deutlich geringer.

Monster Beverage: Dieser Wert bringt Energie

Etwas unbekannter, aber ebenfalls interessant ist die kalifornische Monster Beverage Corporation. Die Gesellschaft vermarktet Energiedrinks in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Wer angesichts der heißen Temperaturen also einen Energiekick braucht: Monster Beverage könnte die Lebensgeister wecken - und machte sich bisher auch gut im Depot. Die Performance in den vergangenen Monaten war beeindruckend und Anleger konnten von Kursgewinnen profitieren. Überhaupt zeigt das Unternehmen eine beachtliche Wachstumsdynamik. Laut den Ergebnissen zum ersten Quartal 2022 wurde ein Rekordnettoumsatz von 1,52 Milliarden US-Dollar erzielt, 22,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2021. Das Produktangebot umfasst verschiedene Energiedrinks, strategische Marken, die von der Coca-Cola-Company übernommen wurden, sowie Craft-Biere und Selters.

Fazit: Auch bei saisonalen Trends wie "Sommer-aktien" lohnt sich der genaue Blick. Während zum Beispiel viele Ventilatoren- oder Klimaanlagenhersteller eher eine enttäuschende Performance an den Tag legen, stößt man durch Stock-Picking immer wieder auf interessante Einzelwerte - seien es Value-Klassiker wie Coca-Cola, Standardtitel wie Beiersdorf oder Nasdaq-Wachstums-Aktien wie Monster Beverage. Ihnen gemeinsam ist, dass sie sich auch im gegenwärtigen Marktumfeld bislang behauptet haben und nicht nur jetzt im Sommer die Anlegerlaune heben können. Und damit genügend Geld für die Urlaubskasse bleibt: Über Smartbroker traden Sie Ihre Wunschtitel besonders günstig - bei gettex schon ab 0 Euro zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen (ab 500 Euro Ordervolumen pro Trade).

Autorin: KS, Redaktion smartbroker.de

Enthaltene Werte: DE0005200000,US1912161007,US3703341046,US9047677045,US61174X1090,DE000A2E4K43