Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3124 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/69 geht es u.a. um ein Erratum zu S Immo, da hab ich 1x zu oft KESt gesagt. Heute vor einem Jahr gabs das Post-High, Agrana fühlt sich unterbewertet, Telekom Austria gefällt und Andritz hat einen Auftrag. Weiters: Der Marinomed-CEO nennt J&J als Antwort auf meine Nehammer-Frage und mein Podcast ist derzeit gemäss Apple Charts der beste Österreicher bei Business und Finanzen. Erwähnt werden: - https://www.wikifolio.com/de/at/w/wffintwselportfolio .... meines mit dem ...

