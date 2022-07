NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kone von 53 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der bereits eingepreiste massive Abschwung dürfte so vermutlich gar nicht kommen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Industriekonzernen. Als attraktive Chancen hebt er Siemens, SKF, IMI und Vesuvius heraus sowie im Bergbauumfeld Metso-Outotec, Sandvik und Weir./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 18:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI0009013403

