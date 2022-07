Das Vorzeigestudio des Unternehmens, House of Kibaa, wird in der nächsten Phase des bereit zuvor bekannt gegebenen GenZeroes-Fahrplans nach und nach 9.000 einzigartige NFTs mit drei Seltenheitsstufen an bestehende GenX- und HoK-Genesis-NFT-Inhaber verteilen

Vancouver (British Columbia) - 13. Juli 2022 - Looking Glass Labs Ltd. ("LGL" oder das "Unternehmen") (NEO: NFTX, OTC: LGSLF, FRA: H1N), eine führende Web3-Plattform, die auf die Architektur von Non-Fungible Token ("NFT"), immersive Metaverseumgebungen, Play-to-Earn-Tokenisierung und virtuelle Einkünfte aus Lizenzgebühren für Aktiva spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass sein eigenes Designstudio, House of Kibaa ("HoK"), während des Sommers mit der Umsetzung der Herausgabe von 9.000 NFTs als nächste Phase seines GenZeroes-Fahrplans (die "GenZeroes NFT-Prägung") beginnen wird. Die NFTs werden zunächst an bestehende GenX- und HoK-Genesis-NFT-Inhaber verteilt, was geschätzten 2.000 NFTs entspricht, wobei den Inhabern abgesehen von den anfallenden Gasgebühren keine Kosten entstehen. Wie bereits bekannt gegeben, ist GenZeroes die erste Live-Action- und NFT-integrierte Serie ihrer Art und die erste Staffel umfasste acht Folgen, deren Inhalt abwechselnd in Form von Web-Episoden und Comics erschien.

Die GenZeroes NFT-Prägung wird insgesamt 9.000 Kartenpakete mit drei Seltenheitsstufen umfassen: Holo, Gold und Silver. Jedes Kartenpaket wird NFTs mit Sammelbildern der Fraktionsprofile sowie Charakter- und Mystery-Karten enthalten. Die äußerst begehrten Mystery-Karten bieten einen einlösbaren Nutzen in Form eines Zugangs zu URL- und IRL-Erfahrungen im GenZeroes-Ökosystem. Mit dem Erwerb eines GenZeroes-NFT unterstützen und finanzieren die Fans der Serie nicht nur deren Schaffung, sondern erhalten auch exklusiven Zugang, um die komplette Serie vor anderen zu sehen und zusätzliche Inhalte hinter den Kulissen zu genießen. Darüber hinaus erhalten NFT-Inhaber ein einzigartiges Stimmrecht, um die Geschichte bei der Konzipierung neuer Staffeln mitzugestalten. Schließlich werden die ursprünglichen GenX-Inhaber für ihre Unterstützung für immer mit einem persönlichen IMDb-Guthaben belohnt.

Die Empfänger werden überrascht sein, denn sie werden zwar sofort sehen können, welche Seltenheitsstufe sie haben, doch der tatsächliche Inhalt des Pakets wird zunächst nicht verraten. Stattdessen müssen die Inhaber bis zur Bekanntgabe warten, nach der sie die Möglichkeit haben, ihre Pakete zu öffnen und einzelne Karten zu tauschen, wenn sie dies möchten. Alternativ dazu können NFT-Inhaber ihre Pakete versiegelt lassen, wobei nur die Seltenheitsstufe sichtbar ist, und sie ungeöffnet tauschen. Nach der GenZeroes NFT-Prägung wird es eine fortlaufende Reihe von Prägungen mit Partner-Communitys von GenZeroes geben, bis die gesamte Kollektion veröffentlicht wurde. In Abhängigkeit der Nachfrage wird dies voraussichtlich in den nächsten Monaten erfolgen.

Die Live-Action-Serie GenZeroes, ein spannendes Sci-Fi-Epos, nutzt die Blockchain, um ein einzigartiges Finanzierungs-, Produktions- und Konsummodell für Film und Fernsehen zu schaffen. Mit einer Starbesetzung, einschließlich Aleks Paunovic, Paul Wight, Nicole Munoz, Richard Harmon, Bethany Brown, Praneet Akilla, Mark Hildreth, Tahmoh Penikett, Kandyse McClure und Jesse Stanley, ist GenZeroes ein episches Sci-Fi-Abenteuer, das 200 Jahre in der Zukunft spielt, nachdem der Planet von außerirdischen Invasoren verwüstet wurde. Die Erde liegt in Trümmern und aus dem Chaos sind zehn rücksichtslose Fraktionen hervorgegangen, die um die Herrschaft über ihr Schicksal kämpfen. Obwohl jede Fraktion Zugang zur fortschrittlichsten Technologie der Menschheitsgeschichte hat, sind Allianzen und Verrat nach wie vor die stärksten Waffen.

KOMMENTAR DES MANAGEMENTS

"Die GenZeroes NFT-Prägung ist nicht nur für House of Kibaa und dessen Muttergesellschaft Looking Glass Labs, sondern auch für die Branche das erste Produkt dieser Art. Wir freuen uns, unsere bestehenden GenX- und HoK Genesis NFT-Inhaber als Zeichen unserer Wertschätzung für ihre Treue und Unterstützung mit diesen neuen NFT-Kartenpaketen zu belohnen, was auch eine innovative Geste innerhalb der NFT-Community ist", sagte Dorian Banks, CEO von Looking Glass Labs. "Nach dem Abschluss der GenZeroes NFT- und der darauffolgenden Prägungen wird es interessant sein zu sehen, wie die Community mit ihren Karten und Paketen basierend auf deren Seltenheit und anderen Faktoren interagiert", fügte Herr Banks hinzu.

ÜBER LOOKING GLASS LABS

Looking Glass Labs ("LGL") mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist eine Web3-Plattform, die auf die Architektur von nicht-fungiblen Token ("NFT"), immersive Metaversum-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenization und Einkünfte aus Lizenzgebühren durch virtuelle Aktiva spezialisiert ist. Die führende Marke, House of Kibaa ("HoK"), konzipiert und kuratiert ein Metaverse der nächsten Generation für 3-D-Aktiva, das es ermöglicht, dass funktionale Kunst und Sammlerstücke gleichzeitig in unterschiedlichen NFT-Blockchain-Umgebungen bestehen. HoK hat erfolgreich digitale Aktiva veröffentlicht, einschließlich GenZeroes, das in nur 37 Minuten ausverkauft war und LGL Einnahmen in Höhe von insgesamt 6,2 Millionen CAD bescherte - zusätzlich zu einer unbefristeten Lizenzgebühr in Höhe von 5 % auf Sekundärmarktverkäufe. HoK plant, im Jahr 2022 ein hyperrealistisches Metaverse auf Basis der neuesten Version von Unreal-Engine einzuführen.

Im Namen von LOOKING GLASS LABS LTD.

"Dorian Banks"

Dorian Banks, Chief Executive Officer

Twitter: @DorianBanks

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dorian Banks

Gebührenfrei: +1 833 LGL-NFTX (833-545-6389)

E-Mail: mailto:info@lgl.io

Twitter: @LGL_io

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: die Entwicklung des Metaversum Project Origin; das Ziel des Unternehmens, das führende digitale Studio zu werden, das sich auf NFT-Architektur, immersives Metaversum-Design und Monetarisierungsströme für die Darstellung virtueller Assets spezialisiert; die Absicht, durch Kooperationen, wertsteigernde Akquisitionen und andere Vereinbarungen ein Portfolio dauerhafter NFT-Lizenzgebührenströme aufzubauen, die potenziell zu konsistenten, risikoarmen und passiven Einnahmen führen; und die kurzfristigen Projekte und zukünftigen Projekte.

Zu den wesentlichen Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken mindern kann; dass es in der Lage ist, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-Markt zu konkurrieren; dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens umzusetzen; günstige Marktbedingungen; die Fähigkeit von HoK, alle oder im Grunde alle seiner Angebote zu verkaufen; und die Fähigkeit, die Entwicklung von Overlords zeitgerecht abzuschließen.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich das anhaltende Wachstum und die Akzeptanz von NFT- und Metaverse-Angeboten durch die Verbraucher; die Kosten für die Entwicklung und das Design von NFTs und Metaversen, die wirtschaftlich tragfähig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, genügend Arbeitskräfte mit den gewünschten Qualifikationen für die Entwicklung der NFT- und Metaverse-Angebote des Unternehmens zu gewinnen und zu halten; die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs- und Online-Gaming-Markt, um potenzielle Transaktionen zu identifizieren; die zunehmende Akzeptanz von NFTs als Lösung für verschiedene Online-Spiele, Unterhaltung und Sammlerstücke; die Fähigkeit des Unternehmens, die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken zu mindern; und die Fähigkeit, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs-, Content Creation- und Sammlermarkt zu konkurrieren.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind, darunter: das Risiko, dass die Angebote des Unternehmens vom Verbraucher nicht angenommen werden; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche digitale Angebote machen; das Risiko, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen negativ verändern; das Risiko, dass das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow und nicht genügend Kapital hat, um die Entwicklung einer seiner Technologien abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu erhalten; das Risiko, dass die Kapital- und Betriebskosten steigen; das Risiko, dass die NFT-Technologie Betrug und anderen Fehlern unterliegt; das Risiko, dass es technologische Änderungen und Entwicklungen in der Blockchain gibt, die die NFT-Lösungen veralten lassen; Risiken in Bezug auf regulatorische Änderungen oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder den Betrieb der Blockchain-Lösungen behindern können; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche Blockchain-Angebote herausbringen; die potenzielle künftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen; die schwankenden Kosten des Rechenaufwands, der für die Ausführung bestimmter Vorgänge auf der Blockchain erforderlich ist, und andere allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Blockchain-Lösungen.

Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, einschließlich der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichte, die unter www.sedar.com abgerufen werden können, ausführlicher behandelt.

Jedes dieser Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung von Informationen, die sich auf andere hier erwähnte Unternehmen beziehen.

QUELLE: LOOKING GLASS LABS LTD.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66678Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66678&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA54342Q1063Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA54342Q1063