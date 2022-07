LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Auch in den Monaten April, Mai und Juni dürften sich die Barmittel des Flugzeugherstellers gut entwickelt haben, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus dem zum US-Dollar schwachen Euro ergebe sich Potenzial für niedrigere Preise oder höhere Margen - oder für beides. Damit werde das inflationäre Umfeld in Teilen ausgeglichen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 03:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 04:10 / GMT



ISIN: NL0000235190

